Von der Zigarre zum Brot von Weltruf

SERIE: LIEKEN-GELÄNDE HAT LANGE GESCHICHTE Erste Fabrik am Bahnhof Mitte des 19. Jahrhunderts

+ Die imposante Villa, die Heinrich Johannes bauen ließ.

Achim - Von Michael Mix Und Günter Schnakenberg. Wenn in diesen Wochen und Monaten die frühere Brotfabrik am Bahnhof in Achim dem Erdboden gleichgemacht wird, endet damit eine mehr als 150-jährige Industriegeschichte an diesem verkehrsgünstigen Standort. Ein Kapitel der örtlichen Historie, in dem Fritz Lieken die Hauptrolle spielt. Sein ohne chemische Zusätze haltbar gemachter „Achimer“, geschnittenes, in Stanniolfolie verpacktes, schonend erhitztes Vollkornbrot, erlangte seit den 1920er-Jahren Weltruf, wurde sogar in Amerika und China verkauft.