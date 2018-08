Zieht Weinfest auf den Baumplatz um?

achim - Von Lisa Duncan. Nächstes Jahr könnte das Achimer Wein- und Winzerfest vom Bibliotheksplatz auf den Baumplatz verlegt werden. Das wünscht sich jedenfalls Organisator Helmut Hornig, der in dieser Angelegenheit schon Gespräche mit Bürgermeister Rainer Ditzfeld geführt hat. „Das hätte schon was“, sagt Hornig. Als Begründung für den Wechsel führt er einen erhöhten Platzbedarf an. So hätten die zusätzlich aufgestellten Sitzgelegenheiten und Stehtische dazu geführt, dass zeitweise kein Durchkommen zwischen den Ständen möglich gewesen sei.

Bei einem Umzug auf den Baumplatz würden die Weinhändler auf der Rathausseite, zum Amtsgericht schauend, platziert werden, die Essensstände mit dem Rücken zur Stadtbäckerei und mit Blick auf das Gymnasium am Markt, die Bühne könnte mittig (vor dem Toilettenhäuschen) thronen.

Doch zunächst eine Rückschau zum Weinfest 2018: „Der Besuch war gut“, resümiert Hornig, ohne eine Besucherzahl schätzen zu wollen. Stattdessen fügt er hinzu, dass der Sonntag sogar besser besucht gewesen sei als in den Jahren zuvor. „Um 18 Uhr sollte Schluss sein, aber die Leute wollten gar nicht weg.“ Daraufhin habe man das Fest noch um etwa eine halbe Stunde verlängert. Auch die Standbetreiber seien zufrieden gewesen, „trotz des Wetters“, so Hornig. In weiser Voraussicht hatten sie größtenteils selbst für Überdachung gesorgt. An der Bühne und am Stand des Weinguts Zimmermann hatten die Ausrichter Pagoden aufgestellt.

„Wir sind kein Stadtfest, kein Rummel“

Einziger Leidtragender sei der Schmalzkuchenverkäufer gewesen, dessen Stand sich Kunden aufgrund der zahlreich umherschwirrenden Wespen am späten Sonntagnachmittag kaum noch nähern konnten. Folglich habe der Süßgebäck-Verkäufer etwas früher als geplant die „Schotten dicht“ gemacht.

Was das Rahmenprogramm betrifft, soll alles beim Alten bleiben: Die Mischung aus volkstümlicher Musik mit den Jagdhornbläsern „Allerort“, dem Shantychor Oyten und den Wiestetaler Musikanten und einem Querschnitt aus Pop und Schlager mit DJ und Entertainer Darco sei bei den Besuchern gut angekommen. „Weingäste wollen nicht zugedröhnt werden. Was viele nicht verstehen: Wir sind kein Stadtfest, kein Rummel, sondern ein Fest der Genüsse.“

Hochzufrieden zeigte sich Hornig mit der Unterstützung durch die Sponsoren: „Wir haben drei bis vier große Namen dabei, aber vor allem eine breite Basis.“ Auch die Spende, die Veranstalterin Silke Struckmeyer am Freitagabend von den geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft (Mindestbetrag: 20 Euro) eingesammelt und an die Volleyball-Kinder des TV Baden überreicht hatte, habe die Erwartungen erfüllt.

Für das nächste Weinfest im Spätsommer 2019 sind noch weitere kleine Änderungen angedacht, wie eine kurze Manöverkritik nach dem Abbau am späten Sonntagabend ergab: Die Weinstände sollen künftig erst ab 15 Uhr, und nicht, wie bisher um 13 Uhr, öffnen. „Um diese Zeit kaufen die Leute ein und wollen dann schnell nach Hause zum Mittagessen, statt länger auf dem Marktplatz zu verweilen“, erklärt Hornig.

Auch an der Infrastruktur müsse sich künftig einiges ändern, findet Helmut Hornig. „Sie entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.“ Vor ein paar Jahren sind die gesetzlichen Auflagen für öffentliche Veranstaltungen erhöht worden. Das betreffe beispielsweise Schmutzwasserkanäle und Stromanschlüsse. Als diese vor vielen Jahren in der Innenstadt angelegt wurden, habe man nicht daran gedacht, dass dort vier bis fünf Feste im Jahr gefeiert würden. So stünden etwa nur zwei Stromanschlüsse (neben der Paulsberg-Apotheke und neben der Alten Feuerwache) und drei Schmutzwasserabflüsse (bei Rumsfeld, vor der Marktpassage und neben der Apotheke) zur Verfügung. „Da mussten wir teilweise 80 Meter Kabel verlegen und mit Gummimatten verkleiden. Was das kostet“, erzählt Hornig. Sollten Veranstalterin Silke Struckmeyer und Organisator Helmut Hornig das Weinfest 2019 auf den Baumplatz verlegen, müsse sich dort in Sachen Infrastruktur auch einiges drehen: „Da muss die Stadt Geld in die Hand nehmen“, so Hornig.