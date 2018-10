Zentraler „Scherf“-Komplex am Kreisel steht zum Verkauf

„Katakomben“-Lokal im Kellergeschoss, drei Geschäfte im Erdgeschoss, 30 Zimmer, 882 Quadratmeter Wohn- und 671 Quadratmeter Grundfläche – so lauten wichtige Daten zum markanten, dreigeschossigen Gebäude am Gieschen-Verkehrskreisel, das jetzt für 1,19 Millionen Euro zum Verkauf steht. - Foto: Laue

ACHIM - Ein „attraktives Wohn- & Geschäftshaus in Bestlage im Zentrum von Achim“ wird seit Kurzem in der „immowelt“ online zum Verkauf angeboten. Es handelt sich um den markanten, dreistöckigen Gebäudekomplex des einstigen Speichers Scherf direkt am Alten Markt.

Das Lokal „Katakomben“ ist im Kellergeschoss untergebracht. Drei Geschäfte beherbergt das Erdgeschoss. Außerdem gibt es in diesem Komplex 30 Zimmer und insgesamt 882 Quadratmeter Wohnfläche. Im Jahr 1987 war das Speicher-Gebäude in der jetzigen Form neu in Ziegelbauweise hergerichtet worden.

Bisher gebe es noch keinen neuen Eigentümer, teilte auf Nachfrage Geschäftsführerin Annika Reineberg von der Wallhaus-GmbH aus Bremen zum Stand der Dinge mit. Diese Firma kümmert sich um Immobilien-Management und ist in Achim auf diesem Feld auch für die Marktpassage zuständig.

Das Gebäude am Kreisel gehöre einer Eigentümergemeinschaft. Diese habe sich aus unterschiedlichen Gründen – etwa veränderte Lebensplanungen oder altersbedingt – für den Verkauf entschieden, erläuterte Annika Reineberg. Als Kaufpreis stehen 1,19 Millionen Euro im Raum.

Die weitgehend nicht mehr genutzten Büroflächen in dem Komplex könnten ebenfalls zu Wohnflächen umgewandelt werden, heißt es in der Verkaufsofferte weiter. Dafür liege bereits die Genehmigung des Achimer Bauamts vor. Wohnungen zwischen 38,04 und 63,81 Quadratmeter sind demnach vorgesehen.

Die Geschäfte im Erd- und das Lokal im Kellergeschoss blieben von einem Besitzerwechsel unberührt.

Nach dem Umbau seien Mieteinnahmen von insgesamt etwa 90 000 Euro zu erzielen, ist bei Immowelt außerdem nachzulesen. Allerdings werde der Umbau auch zwischen 250 000 bis 300 000 Euro kosten.

Auf aktuelle Entwicklungen in der Stadt wird ebenfalls Bezug genommen: „Durch den Bau eines neuen Logistikzentrums wird Achim sicherlich verschiedene neue Bürger anziehen, und der Bedarf an Wohnraum wird steigen“, oder: „Durch die Bebauung in der unmittelbaren Umgebung mit 64 Neubauwohnungen und Kreissparkasse sind die positiven Entwicklungsmöglichkeiten gegeben“. Wobei die letzten Entscheidungen in Sachen Amazon-Ansiedlung und Kreissparkassenbau ja noch ausstehen.

Unbestritten liegt die zum Verkauf stehende Immobilie mit ausgebautem Dachgeschoss jedoch „in infrastrukturell bester Lage in Achim am Anfang der Einkaufsstraße“ und wurde zudem nach Angaben des Verkäufers „laufend und sorgfältig instandgehalten“. - la