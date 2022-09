Richtig gut aufgelegt: Uwe Schröder spricht vor der Open-Air-Disco am 3. September über alte „Mic Mac“-Zeiten

Von: Dennis Bartz

Stöbert für die „Mic Mac“-Revivalparty am 3. September in alten 45er-Singles: Uwe Schröder alias DJ Uwe S.. © Bartz

Achim – Für die „Mic Mac“-Revivalparty am Samstag, 3. September, stöbert Uwe Schröder, besser bekannt als DJ Uwe S., bereits seit ein paar Tagen immer mal wieder in seinem Regal mit den musikalischen Schätzen aus den 1970er-Jahren. Mehr als 300 alte Vinylplatten stehen dort, darunter 45er-Singles mit Kulthits wie „Highway to Hell“ von ACDC und „Gimme some Lovin‘“ von der Spencer Davis Group.

Diese und weitere Platten wie „Lucifer“ von The Alan Parsons Project hat der heute 66-Jährige Anfang der 1970er-Jahre in der Kultdisco „Mic Mac“ in Achim-Baden aufgelegt. Oft bis um vier Uhr morgens war die Tanzfläche dort rappelvoll – und DJ Uwe S., der die Besucher gerne auch lautstark zum Feiern und Tanzen animierte, war danach verschwitzt, müde ... und glücklich. Aber die Zeiten sind lange vorbei: 1991 schloss das „Mic Mac“, das alte Gasthaus Pape wurde abgerissen und an der Stelle ein Seniorenheim gebaut.

„Das ,Mic Mac‘ ist für die meisten Menschen aber immer noch ein Begriff, mit dem sie viele Erinnerungen verbinden“, betont Uwe Schröder, der gemeinsam mit DJ Heiko Knüppel bei der Open-Air-Disco auf dem Achimer Baumplatz am Plattenteller stehen wird.

Zwei Wochen vor der großen Revivalparty, die Teil des Festwochenendes zum 50-jährigen Jubiläum der Gebietsreform wird, plagt sich Uwe Schröder aber noch mit der Gretchenfrage des Abends: Mit welchem Song sollen sie die Party eröffnen?

Ab 19 Uhr wollen die beiden die goldene Discozeit aufleben lassen. Mit mindestens 300 bis 400 Besuchern rechnet Uwe Schröder vorsichtig – wenn das Wetter mitspielt, könnten es aber gut und gerne doppelt so viele werden, glaubt er, und erinnert an die mit etwa 900 Tickets ausverkaufte Revivalparty 2013 bei der 1000-Jahr-Feier der Ortschaft Baden. „Und damals hätten sie bestimmt weitere 500 Besucher in die Lahofhalle lassen können“, merkt Schröder an.

Viele Stammgäste lassen sich das nicht entgehen, ist er sicher – und nicht nur die: „Die Kinder der Besucher von damals sind schließlich mit der Musik aufgewachsen“, erklärt Schröder, der bei der Eröffnung am 26. November 1971 noch nicht zum DJ-Team gehörte. Er legte damals noch im „Harmonie“ in Verden auf, bis ihn der „Mic Mac“-Verantwortliche Rolf Rathjen ansprach und abwarb. Eine tolle neue Herausforderung für den jungen DJ damals, der heute sagt: „Bevor ich im ,Mic Mac‘ auflegen durfte, musste ich mir zunächst anderswo meine blauen Flecken holen.“

Zwei Jahre blieb er – irgendwann erlag er dem Reiz moderner Technik im zwischenzeitlich eröffneten „Zeppelin“ in Oyten. „Die hatten eine moderne Musikanlage, eine Videoleinwand und Stroboskoplicht. Damit konnte die Lichtorgel im ,Mic Mac‘ nicht mithalten.“

Diese Herren gehörten zur DJ-Riege des „Mic Mac“: Uwe Schröder, Edmund Kühn und Günther Großwendt. © Privat

Ihm war es zu „Mic Mac“-Zeiten immer wichtig, sich musikalisch gegen die weiteren Diskotheken zu behaupten. „Wenn eine neue Single veröffentlicht wurde, habe ich mir die gesamte LP angehört. Denn vielleicht gab es darauf ja noch ein besseres Stück. Das war zwar zeitaufwendig, aber es lohnte sich.“

So tanzten die Gäste im „Mic Mac“ zu „Get back“ von den Beatles schon lange, bevor die Single ausgekoppelt wurde. Manchmal besuchte Schröder inkognito Diskotheken in Bremen, um herauszufinden, was die spielen.

Einen festen Termin hatte er zudem jeden Freitag im „Plattenladen“ in Bremen – dort hatten damals alle großen Diskotheken ein eigenes Fach, in das der Inhaber die neuesten Platten zum Probehören legte. „Ich habe mich in die Kabine zurückgezogen, in Ruhe alles gehört und mitgenommen, was mir gefallen hat.“ Meist lag er damit goldrichtig. „Es gab aber auch Songs, die mir nicht gefallen haben, die dann aber zwei Wochen später auf Platz eins der Charts waren – so zahlt eben jeder sein Lehrgeld“, sagt Uwe Schröder und lacht.

Dazu bediente er sich aber auch der Hits aus der ZDF-Sendung „Disco“ mit Moderator Ilja Richter. „Und ,Anita‘ von Costa Cordalis war natürlich auch ein Riesenhit im ,Mic Mac‘“, erinnert sich Schröder. Die Mischung machte die Stimmung – übrigens auch bei den Getränken: „Wenn es Cola-Whiskey für ‘ne Mark gab, blieben alle bis zum Schluss.“

Noch heute schlüpft Uwe Schröder ab und zu in die Rolle des DJ Uwe S., auch wenn er inzwischen etwas ruhiger als früher ist. Damals forderte er mit den Worten „Vergesst ja das Einsammeln nicht!“ zur Polonaise auf.

Für die Revivalparty hat er sich einiges vorgenommen und möchte nicht nur auf Hits wie „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd setzen, die heute noch jeder kennt. „Ich werde tiefer in die Kiste greifen und auch besondere Stücke auswählen, die längst nicht mehr im Radio laufen“, verspricht er. Er nimmt außerdem gerne Musikwünsche entgegen: „Meine Playlist ist jetzt schon fast zwei Stunden lang. Aber die habe ich nur, um nichts zu vergessen – ich halte mich nicht daran“, kündigt er an.

Denn für einen DJ sei es wichtig, das Publikum zu „lesen“. „Man schmeißt erstmal fünf ruhigere Stücke rein und schaut, wie das Publikum reagiert. Zuckt dabei wenigstens schon jemand?“, erklärt Uwe Schröder seine Vorgehensweise.

Für die Technik sorgt an diesem Abend Schröders langjähriger Wegbegleiter und Freund Uli Borcherdt von der Achimer Firma Solight. Auf moderne Technik setzt auch Uwe Schröder, der seine Vinylplatten zu Hause lässt. „Die Musik heute digital zu haben, ist schon besser. Das macht vieles einfacher“, findet der erfahrene DJ. Denn damit sind die Zeiten vorbei, in denen die Nadel über die Platte springt, wenn das Publikum ausgelassen feiert. „Bei Zeltveranstaltungen haben wir den Plattenspieler früher an der Decke aufgehängt, weil der Boden zu stark vibrierte“, erinnert er sich an den Balanceakt.

DJ zu sein war für Uwe Schröder immer nur ein Nebenjob, eigentlich war er Groß- und Außenhandelskaufmann bei Vitakraft. „Im ,Mic Mac‘ habe ich nur etwa 100 Mark pro Abend und Nacht verdient, dafür waren aber die Getränke inklusive“, erinnert er sich.

So schwer es ihm fällt, das ideale Lied als Opener für den 3. September zu finden, so leicht fällt ihm dagegen die Auswahl des letzten Stücks, dass um kurz vor ein Uhr erklingen soll, damit die Anwohner rund um den Baumplatz nicht um ihren Schlaf beraubt werden. Dann läuft, so wie jeden Abend im „Mic Mac“ als Rausschmeißer: „Gute Nacht, Freunde“ von Inga & Wolf.