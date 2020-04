„Es war an der Zeit, wach zu werden“

Achim – Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stürzen die Wirtschaft in eine schwere Krise. Aufträge brechen weg, Unternehmen müssen Kurzarbeit anmelden. Keiner weiß, wie lange diese Situation noch anhält und wie es danach weitergeht. Der Vorsitzende des Achimer Wirtschaftbeirats, Adolf Brockmann, spricht im Interview mit Sandra Bischoff über Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen und was sich ändern muss.

Herr Brockmann, wie geht es Ihnen, sind Sie noch gesund?

Ja, alles gut, dankenswerterweise.

Eine Situation wie wir sie seit Wochen erleben, hat es so noch nicht gegeben. Wie ist Ihre Einschätzung der wirtschaftlichen Lage in Achim?

Sehr kritisch. Wir hatten ja im Grunde schon Vorlasten. Die Innenstadt war, was die Geschäfte angeht, ziemlich entvölkert. Dazu kam noch der abgesagte Neubau der Kreissparkasse am Gieschen-Kreisel. Jetzt waren wir gerade dabei, neue Ansätze ins Leben zu rufen, unter anderem dadurch, dass der Investor Marco Bremermann nun auch das Nientkewitz-Gebäude am Glockenspiel, die Immobilie daneben mit dem NKD-Laden im Erdgeschoss und das Gretzschel-Haus auf der anderen Seite an der Achimer Brückenstraße gekauft hat. Er schafft uns damit die Voraussetzungen, an dieser Stelle einen neuen Start mit einem Magnetunternehmen zu wagen, was vorher in Achim aufgrund der fehlenden Angebote nicht möglich war.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Gero Hocker fordert den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil in einem Brief auf, die Benachteiligung des Fachhandels, der zurzeit geschlossen haben muss, gegenüber Supermärkten und Discountern zu beenden. Was sagen Sie dazu?

Da hat er recht. Vor allem dort, wo man Geschäfte sieht, die gerade so klarkommen. Für die ist diese Situation sehr schwierig und existenzbedrohend.

Viele Unternehmen, Betriebe und Einzelhändler gehen sehr kreativ mit dieser Krise um und machen aus der Not eine Tugend. Es gibt also auch eine positive Seite von Corona.

Mit Sicherheit ja! Auch, dass die Unternehmen sich auf digitaler Ebene verändern. Mir persönlich fehlte lange die Flexibilität, entweder haben wir uns treiben oder überholen lassen. Es muss aber heutzutage eine Verkettung geben zwischen Online und Analog. Auch glaube ich, dass das Homeoffice immer mehr wird, es wird ja gerade vielerorts getestet. Vielleicht ist das nicht immer an allen Tagen möglich, aber sicher an einigen. Das wiederum wird unsere Verkehrslage entspannen und man vertrödelt keine unnötige Zeit im Auto. Es muss also ein Umdenken bei den Unternehmen stattfinden. Letztendlich war es an der Zeit, wach zu werden. Wir wollten auch als Gesellschaft immer mehr. Jetzt wurden wir von einer höheren Macht aufgefordert, uns noch einmal zu besinnen.

Woran fehlte es bisher?

Mir fehlte das Wir-Gefühl in Achim, obwohl es vor der Krise schon ein wenig besser schien als früher. Der Wirtschaftsbeirat hat viele Gespräche mit der Verwaltung, aber auch mit der Politik geführt, um gemeinsam nach Lösungen für die Probleme der Stadt zu suchen. Durch die Corona-Krise hat sich alles verlangsamt. Das gibt uns mehr Zeit, die Dinge auf den Weg zu bringen. Mein Credo lautet: Nutzen wir die Zeit und nutzen wir vor allem das, was uns regional angeboten wird. Nehmen wir einfach mal den Wochenmarkt: Das ist doch ein Traum, was sich dort abspielt! Die Leute kaufen regional ein und gehen hinterher noch einen Kaffee im Artrium trinken. Das möchte ich gerne mehr sehen.

Was kann der Wirtschaftsbeirat in Zeiten wie diesen für die Unternehmen in Achim tun?

Wir können kleine Hilfestellungen geben für kleinere Unternehmen. Es sind bei uns langjährige Erfahrungen sowie ein großes Netzwerk vorhanden, zum Beispiel gute Kontakte zur Industrie- und Handelskammer. Man muss nur die Chance nutzen und uns ansprechen. Das ist aber leider noch nicht passiert. Wir stehen zur Verfügung, den einen oder anderen Rat zu geben. Wir wollen mithelfen, aus diesem Grund sind wir schließlich angetreten.

Wozu raten Sie Chefs von kleinen oder mittelständischen Unternehmen oder anderen Selbstständigen in diesen schweren Wochen?

Die Ruhe bewahren, über den Tellerrand schauen und nicht in der alten Methoden verharren, einer von vielen zu sein. Man muss sich fragen: Womit kann ich meinen Kunden einen Mehrwert bieten? Gut ist es auch, sich erst einmal nach allen Seiten umzusehen, Strukturen und Netzwerke aufzubauen und einen Investitionsplan aufzustellen. Dabei helfen wir als Wirtschaftsbeirat. Wir unterstützen nicht nur Existenzgründer, sondern auch bestehende Betriebe bei Umstrukturierungen. Dabei verstehen wir uns als Berater und nicht als Besserwisser.

Der Wirtschaftsbeirat

Der Wirtschaftsbeirat besteht aus erfahrenen Führungskräften unterschiedlicher Branchen. Die Mitglieder sind zum Teil nicht mehr berufstätig und stellen ehrenamtlich ihr Fachwissen für die Weiterentwicklung der Stadt Achim und der Wirtschaft vor Ort zur Verfügung. Konkret bietet der Beirat Beratungen für Existenzgründer an, steht aber auch für andere Fragen rund um das Thema Wirtschaft zur Verfügung. Der Beirat ist telefonisch unter der Nummer 04202 / 52 18 37 sowie per E-Mail unter der Adresse beirat@wb-achim.de zu erreichen.