Zur Zeit ohne Telefon, Internet und Fernsehen

ACHIM - In mehreren Achimer Haushalten fallen seit Montag Telefon, Internet und Fernsehen komplett aus. Das berichtet als Mitbetroffener Marc-Björn Seidel aus der Straße Barkenhoff, die von der Desmastraße abzweigt.

Nach seiner Kenntnis haben über 30 Haushalte in der näheren Umgebung ähnliche Probleme. Sowohl in beruflicher Hinsicht – Seidel hat ein Home-Office – als auch privat sei das für viele gerade in der Vorweihnachtszeit eine Katastrophe.

Bei der Störungshotline der EWE Netz-GmbH sei er vertröstet worden und habe keine genauen Informationen erhalten, Nachbarn seien in 25 Minuten nicht über die Warteschleife der Hotline hinausgekommen.

Auf Nachfrage dieser Zeitung erkundigte sich Pressesprecherin Eva Meyer von der zuständigen EWE-Netz-GmbH in Oldenburg nach den Hintergründen des Ausfalls in Achim.

Demnach ist bei Arbeiten an einer Verteilerstation ein Glasfaserkabel gerissen, so dass die Versorgung rundum zusammenbrach. Die beauftragte Fachfirma arbeite mit Hochdruck daran, den Schaden zu beheben. Dazu seien Arbeiten im Boden erforderlich, und das Kabel müsse neu verlegt werden. Bis zum Wochenende, also heute oder morgen, dürfte aber wieder alles funktionieren, betont die Pressesprecherin. Zum Glück kämen solche Störfälle wie jetzt in Achim nur sehr selten vor.

Marc-Björn Seidel hat an der EWE-Darstellung Zweifel. Er führt an, dass seine DSL-Verbindung laut Anzeige seines Routers trotz Fehlermeldung noch bestehe. Das wäre nicht möglich, wenn die entsprechende Leitung bei den Bauarbeiten komplett durchtrennt worden sei. Diese Arbeiten an der Ueser Feldstraße gebe es wirklich, und er habe auch erfahren, dass dort gerade neue Löcher für Glasfaserkabel gebohrt würden. Ob das mit der Störung im Zusammenhang stehe oder sogar diese verursacht habe, sei für ihn aber unklar.

„In jedem Fall ist der Vorfall mehr als nur ärgerlich. Statt der in den regelmäßigen Postwurfsendungen versprochenen 50 oder 100 MBit haben alle Betroffenen seit Montag 0,00 MBit“, schreibt der Achimer mit bitterem Humor.

Er verweist zudem auf wiederholte „kleine“ Störungen in den vergangenen Monaten: Telefonverbindungen und Fernsehsendungen brachen ab, oder auch das Internet versagte plötzlich.

Außerdem gebe es aus anderen Regionen ebenfalls Berichte über Ausfälle und Störungen, wie Seidel nachweist. Eine hoch entwickelte Technologie hat da offenbar noch so einige Macken. - la