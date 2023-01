Youtuber vom „Wellenbrecherbereich“ drehen Musikvideo der Beastie Boys in Achim nach

Von: Lisa Duncan

Bad Cops in Achim: Gerrit, Felix und Marco (von links) vom „Wellenbrecherbereich“ machen „Sabotage“ von den Beastie Boys auf Youtube nach. © Wellenbrecherbereich

Achim – Zwielichtige Typen haben sich im Herbst gleich an mehreren Orten im Achimer Stadtgebiet herumgetrieben: auf der Bahnhofsbrücke an der Embser Landstraße, auf dem Bahnsteig und im Bahnhofstunnel sowie auf einem Spielplatz in der Vogelsiedlung. Zum Glück waren die von ihnen begangenen Drogendelikte, Raubüberfälle und andere Gewalttaten nur nachgestellt – und zwar für ein Video der Podcastmacher, Blogger und Youtuber vom „Wellenbrecherbereich“. Nun, es geht zwar noch nicht direkt viral. Aber mit ihrer Version eines 90er-Jahre-Musikvideos – „Sabotage“ von den Beastie Boys – haben die Achimer zumindest bei ihrer Online-Fangemeinde einen Nerv getroffen.

Seit Sonntag ist das Video im Netz. „Nach drei Tagen hatten wir 260 Klicks auf Youtube, viele Likes und Kommentare bei Instagram und auch einige neue Abonnenten“, sagt Marco Kohlmann, einer der vier vom „Wellenbrecherbereich“.

Zu sehen ist das Quartett, zu dem außerdem Gerrit Kaminski, Felix Burmester und Alexander Faber zählen, wie sie als „70er-Jahre Bad Cops“ Verbrecher jagen und es dabei selbst mit dem Gesetz nicht so genau nehmen. Und Alex Faber steckt in einer Sonderrolle ordentlich Prügel ein. Die Verkleidungen sind nach dem Vorbild der New Yorker Hip-Hop-Band bewusst schlampig gewählt – mit billigen Perücken und zersausten, offensichtlich aufgeklebten Schnurrbärten. Dazu fahren sie in einem Skoda mit der Aufschrift „California Highway Patrol“ abwechselnd durch Achim, Bremen und Lahausen. Schon das Original von den Beastie Boys war als Parodie auf Polizeiserien der 70er-Jahre gemeint – nun haben die Youtuber einen draufgesetzt: „Es ist die Persiflage einer Persiflage“, erklärt Marco Kohlmann.

Es musste ja etwas sein, das Wiedererkennungswert hat und auch mit unserem Budget machbar ist.

Anlass für den Videodreh, der auch spektakuläre Stunts enthält: Am Ende jeder Podcastfolge wird ein Spiel gespielt, das für den Verlierer mit einer Aufgabe oder „Bestrafung“ verbunden ist. Diesmal hatte Gerrit in Folge #32 („MT Wie? – Quo Vadis, Musikfernsehen“) das Abschlussquiz zum Thema Musikvideos-Raten verloren. „Zuerst haben wir kein passendes Video für die Bestrafung gefunden“, schildert Kohlmann. Am Ende wies das Ausschlussprinzip den Weg: „Es musste ja etwas sein, das Wiedererkennungswert hat und auch mit unserem Budget machbar ist.“

Gedreht hat das Ganze Benjamin Sasse, ein Hobbyfotograf und -filmer mit professioneller Ausrüstung, der ebenfalls in Achim aufwuchs. Bei den Aufnahmen habe der noch so seine Zweifel gehegt, erzählt Marco Kohlmann: „Meint ihr das ganze Lied guckt sich einer an?“ Wegen der schnellen Schnitte, die das Original-Video vorgab, waren eine ganze Menge Szenen nachzustellen, sodass der Dreh zwei Tage dauerte. Gerrit Kaminski feilte dann noch einige Nächte am Schnitt. Das Endergebnis habe dann auch den Mann hinter der Kamera überzeugt.

Anders als viele Parodien von Musikvideos, die auf Youtube kursieren, haben die „Wellenbrecherbereich“-Macher auch musikalisch ihre eigene Version produziert: Gerrit Kaminski hat den Sprechgesang in seinem Privatstudio als Playbackversion neu eingespielt. „Obwohl wir Gema-Gebühren zahlen, hatten wir die Befürchtung, dass Youtube das ansonsten aus Lizenzgründen rausnimmt“, erläutert Marco Kohlmann.

Abgesehen davon, dass viel Arbeit dahinter steckt, hatten die Fünf schon bei den Dreharbeiten großen Spaß. Vielleicht, weil auch oft Improvisieren gefragt war. „Wer das Original mit unserer Version vergleicht, merkt vielleicht, dass die Poolszene fehlt. Das zu drehen, ist in L. A. wahrscheinlich deutlich einfacher“, stellt Kohlmann fest. Nach kurzen Überlegungen, stattdessen in einen aufblasbaren Kinderpool zu springen, entschied man sich, hier künstlerische Freiheit walten zu lassen. Als Ersatz kommt nun bei einer Verfolgungsjagd der Spielplatz in der Vogelsiedlung nahe der ehemaligen Videothek ganz groß raus. Ähnlich verfuhren die Podcaster mit einer anderen Einstellung: „Im Original fliegt ganz offensichtlich eine Puppe über eine Brücke.“ Hätten die vier dasselbe auf der Achimer Bahnhofsbrücke veranstaltet, wäre der stumme Statist auf den Bahngleisen zerschellt – derlei Sachbeschädigung wollten die Musikfans jedoch vermeiden.

Spektakulär wirkt der Stunt, als Alex Faber mitten in der Vogelsiedlung aus dem fahrenden Auto springt. Hier war allerdings ein Trick im Spiel: „Er hat sich bei Schrittgeschwindigkeit aus dem Auto gerollt. Das haben wir dann schneller abgespielt.“

Klar, dass nicht jede Szene auf Anhieb klappte – so kann man sich auf Instagram auch ein kurzes „Outtakes/Behind the Scenes“ ansehen.

