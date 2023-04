Tausende folgen ihm auf Schritt und Tritt: Der Achimer Luca Wellnitz erkundet verlassene Orte und veröffentlicht Videos bei Youtube

Von: Dennis Bartz

Wenn Luca Wellnitz auf Erkundungstour ist, hat er seine Kamera immer dabei. © Bartz

Achim – Luca Wellnitz ist Urbexer. Der 22-jährige Achimer erkundet verlassene Orte, sogenannte Lost Places, und veröffentlicht Videos unter dem Namen „Unknown Explorer“ auf der Plattform Youtube. 11 400 Menschen folgen bereits seinem Kanal – und täglich kommen weitere hinzu. Sein meistgeklicktes Video hat mehr als 100 000 Aufrufe. Was ihn an seinem besonderen Hobby fasziniert und warum er es schlussendlich okay findet, etwas Illegales zu tun, das verrät er im Interview.

Ihre Videos sehen Tausende Menschen und inzwischen haben Sie sich eine beachtliche Community aufgebaut. Wie hat das alles angefangen?

Das war 2013. Ich war damals zwölf Jahre alt, als ich wie viele in meinem Alter Geocaching für mich entdeckt habe und in die ersten Bunkeranlagen reingetapert bin. Die Geschichte dieser Gebäude hat mich sofort fasziniert. Damit war der Grundstein gelegt. Mit einem Kumpel bin ich dann 2018 das erste Mal in ein verlassenes Bahnhofsgebäude in Bremen-Walle eingestiegen. Daran kann ich mich noch gut erinnern: Wir hatten Sturmmasken auf und waren total nervös – das Handy hat beim Filmen gezittert. Mein zweiter Lost Place war ein alter Gasthof, der inzwischen abgerissen ist. Mir war es damals noch wichtig, nicht erkannt zu werden, deshalb auch der Name „Unknown Explorer“.

Heute gehen Sie viel offener damit um und zeigen ihr Gesicht ...

Das stimmt. Ich finde es viel persönlicher, nicht mehr maskiert zu sein und habe kein Problem damit, mich in meinen Videos zu zeigen.

Wie haben Sie den Durchbruch geschafft?

Die ersten 1000 Abonnenten habe ich geknackt, nachdem ich das Video eines Hauses in Cuxhaven hochgeladen habe. Das war noch komplett eingerichtet und sah so aus, als wäre es erst am Morgen verlassen worden. Dort ist das Video „heute Morgen verlassen? Kein Vandalismus / Lost Place“ entstanden, das inzwischen mehr als 111 000 Aufrufe hat – die bisher meisten Klicks auf meinem Kanal.

Verdienen Sie damit Geld?

Ja, ich würde es aktuell als Nebenjob bezeichnen, mit dem ich immerhin pro Monat mehrere Hundert Euro verdiene. Aber irgendwann will ich so bekannt sein, dass ich davon leben kann, meine Wohnung und alles andere davon bezahlen kann.

Womit genau verdienen Sie denn das Geld? Die Videos sind für die Nutzer doch kostenlos abrufbar.

Ja, aber als Youtuber kannst du Werbeblöcke schalten, die während eines Videos eingeblendet werden. Wie viel man verdient, das hängt stark davon ab, wie viele Menschen die Videos sehen. Ein Video mit mehr als 100 000 Aufrufen bringt einen vierstelligen Betrag.

Wie viele Abonnenten bräuchten Sie, um davon leben zu können?

50 000 müssten es dafür mindestens sein. In den vergangenen Monaten hat sich bei mir das alles sehr schnell entwickelt und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht.

Wie oft veröffentlichen Sie neue Videos?

Im Schnitt poste ich zwei Beiträge pro Woche. Youtube ist meine Videoplattform. Instagram und Tiktok nutze ich nur, um ein wenig auf mich und meine Werbedeals aufmerksam zu machen, unter anderem für Taschenlampen und Outdoorklamotten der Marke Revolution Race. Ich poste bei Instagram alles zwischen Alltag und Abenteuer und zeige sehr viel von mir: Dort kann man auch sehen, wie ich Videos schneide oder koche.

Wie viel Arbeit steckt in Ihren Videos?

Es sind tatsächlich etwa acht bis zwölf Stunden, bis ein Video von 20 bis 30 Minuten fertig ist. Ich investiere auch viel Zeit in Recherchearbeit. Ich tauche tief in die Materie ein und manch einer wäre sicher überrascht, was ich schon alles gegoogelt habe. Mein Problem ist, dass ich ein Perfektionist bin. Ich will die Leute begeistern und aus dem Alltag holen.

Sie sind von Bremen nach Achim gezogen, wie kam es dazu?

Der Hauptgrund war die Arbeit, ich bin gelernter IT-Systemelektroniker. Im November 2021 bin ich umgezogen und werde hier auch bleiben, weil ich mich in Achim sehr wohl fühle und mich stark in der Freiwilligen Feuerwehr Uesen engagiere. Ich bin dort Feuerwehrmann. Mir ist es wichtig, ehrenamtlich aktiv zu sein und zu helfen. Ich schaue nie weg, wenn jemand Hilfe braucht.

Hier in der Region haben Sie doch sicher schon alle Lost Places abgegrast, oder?

Genau, und ich bin deshalb viel unterwegs. Um etwas Neues zu entdecken, nehme ich auch weite Strecken in Kauf. Wenn mich jemand fragt, wo ich schon überall war, zähle ich inzwischen lieber auf, wo ich noch nicht gewesen bin. Tschechien interessiert mich beispielsweise sehr, weil es dort viele alte Bunkeranlagen gibt. Aber auch Belgien und Frankreich stehen ganz oben auf meiner Liste.

Was macht für Sie den Reiz des Urbexing aus?

Es sind die Geschichten, die die Gebäude erzählen. Ich war zum Beispiel kürzlich im Raum Bielefeld unterwegs, in einem Haus, in dem jemand zu Tode gekommen ist. Wir haben dort tagsüber und nachts gefilmt. Da sah es wirklich krass aus – mit etlichen Maden und Fäkalien im Bett. Wir sind mit Vollmaske dort rein, um den Geruch zu ertragen. Am spannendsten sind für mich Wohnhäuser, weil man in ihnen sehr viel über die ehemaligen Bewohner erfährt. Dabei bekomme ich manchmal sogar Gänsehaut. Wir haben auch mal in einem verlassenen Hotel in Bad Salzuflen übernachtet, das noch voll eingerichtet war.

Legal ist das, was Sie machen, aber nicht ...

Genau, und mit diesem Aspekt befasse ich mich sehr intensiv. Es ist gemäß Paragraf 123 Strafgesetzbuch Hausfriedensbruch, und das bedeutet, dass mich der Hauseigentümer anzeigen kann. Wenn uns die Polizei erwischt, nimmt sie die Personalien auf und versucht, den Hausbesitzer zu ermitteln. In der Regel wird das Verfahren aber eingestellt. Bisher hatte ich immer Glück und musste noch keine Strafe zahlen. Ich kooperiere mit der Polizei und versuche gar nicht erst, zu flüchten. Ich bleibe immer freundlich und erkläre ganz ruhig, was wir dort machen. Das hat sich bisher immer bezahlt gemacht.

Ekelfaktor garantiert: In den verlassenen Häusern erwarten den 22-Jährigen Spinnweben, Schimmel und Maden – ohne Maske und Handschuhe geht es deshalb oft nicht. © Wellnitz

Was glauben Sie, warum die Menschen ihre Videos anklicken?

Ich nehme sie mit auf ein Abenteuer und sie sind ganz nah dabei, ohne sich zu gefährden oder strafbar zu machen. Ich bekomme Zuschriften unter anderem von Menschen, die ihr eigenes Haus aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr verlassen können. Sie entfliehen mit mir ihrem Alltag und das tut ihnen gut. Für mich ist das eine tolle Bestätigung und ich weiß, dass sich das, was ich auf mich nehme, lohnt.

Der Erfolg im Internet ist sehr unsicher. Viele Stars werden gehypt und verschwinden dann wieder. Wie sehr schauen Sie auf Ihre Klickzahlen?

Die Zahlen können tatsächlich krank machen, wenn man nicht aufpasst. Wenn ein Video weniger häufig aufgerufen wird und die Einnahmen sinken, fragt man sich sofort, ob man etwas falsch gemacht hat. Ich glaube, entscheidend ist, authentisch und aktiv zu sein.

Die Jagd nach Lost Places nimmt immer mehr zu. Sehen Sie darin ein Problem?

Ja, weil leider auch Vandalismus und Schmierereien mehr geworden sind. Es gibt heute viele Nachahmer, die nur auf Klicks aus sind. Sie zerstören die Einrichtung, lassen Gegenstände mitgehen oder legen sogar Brände.

Machen Sie sich Sorgen darum, dass der Gesetzgeber deshalb irgendwann das, was Sie machen, als Straftat werten könnte?

Wenn es soweit kommen sollte, muss ich mir etwas Neues überlegen – aber dann werde ich schon etwas finden. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, mit den Videos eines Tages aufzuhören, und freue mich darüber, dass meine Community wächst. Ich bekomme sogar Pakete und Fanpost nach Hause geschickt.

Wie sind die Reaktionen ihres Umfelds auf Ihr außergewöhnliches Hobby?

Überwiegend fallen die sehr positiv aus. Meine Mutter war zuerst skeptisch, inzwischen hat sie sich aber sogar extra einen Instagram-Account angelegt, um mir zu folgen. Und sie hat auch ihre Freundinnen dazu gebracht. Auch bei der Feuerwehr finden die meisten es gut, was ich mache, und interessieren sich sehr dafür. Aber natürlich bekomme ich dort auch mal einen Spruch.

Haben Sie Verständnis dafür, dass es den Hauseigentümer oder den Nachbarn stört, was Sie machen? Sie stöbern immerhin in sehr privaten Dingen.

Ja, das habe ich tatsächlich. Wenn ich mich in deren Lage versetze, kann ich das verstehen. Mir ist es sehr wichtig, alles mit großem Respekt zu behandeln. Ich habe beispielsweise noch nie eine Scheibe eingeschlagen, um in ein Gebäude zu kommen. Was zu ist, ist zu. Ich würde sonst auch mein Gesicht vor der Community verlieren. Ich verlasse jeden Ort so, wie ich ihn vorgefunden habe.

Aber haben Sie keine Bedenken, dass Sie mit ihren Videos andere auf die Objekte aufmerksam machen könnten? Menschen, die weniger achtsam damit umgehen?

Natürlich, und deshalb verpixel ich auch alles, was zu persönlich wird, wie Namen und Adresse, und gebe auch nicht preis, wo genau ich bin. Ich achte zudem bei meinen Drohnenvideos sehr genau darauf, dass keine Nachbarhäuser oder beispielsweise Firmenwagen zu erkennen sind. Auch Gleise, Windräder oder Aussichtsplattformen könnten schließlich verraten, wo ich war.

Wo sind ihre Grenzen beim Urbexing?

Ich riskiere nicht mein Leben. Wir waren zum Beispiel kürzlich in einem verlassenen Wohnhaus, bei dem der Boden einsturzgefährdet war. Ich würde auch nicht über eine mehrere Meter hohe Mauer oder auf einen Kran klettern, nur um ein offenes Fenster zu erreichen.

Ein gewisses Risiko bleibt aber ...

Ja, ich setze mich immer auch Gesundheitsgefahren aus. Ich weiß ja nie, ob zum Beispiel Asbest verbaut worden ist oder Chemikalien ausgelaufen sind. Oft gibt es auch Schwarzschimmel. Deshalb trage ich Handschuhe und im Zweifel auch lieber eine Gesundheitsmaske.

Hand aufs Herz: Was ist, wenn Sie eine Schublade in einem Haus öffnen und darin große Mengen Bargeld oder eine teure Uhr finden?

Ich würde niemals etwas mitnehmen. Wir haben erst kürzlich eine goldene Uhr entdeckt, und die haben wir so, wie sie war, auf dem Spiegelschrank im Badezimmer liegen gelassen. Ich könnte das gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich bin schließlich bei der Feuerwehr, um Menschen zu helfen. Ich mache dort Jugendarbeit und fahre mit zu Einsätzen. Das würde nicht zusammenpassen.

Spinnweben und Schwarzschimmel - trotzdem hängen in diesem Schrank noch einige Kleidungsstücke. © Wellnitz

Was sind ihre Ziele für dieses Jahr?

Ich werde meine eigene Modemarke gründen und über einen Online-Shop vertreiben. Mein Vater hat sich sogar schon bereit erklärt, sich als Model zur Verfügung zu stellen. Mir ist es wichtig, damit ein zusätzliches Standbein aufzubauen. Ich habe auch das Logo selbst entworfen und setze auf vegane Kleidung. Außerdem lasse ich mir ein Tattoo stechen – zusätzlich zu dem Schriftzug „Adventure“ kommen noch ein Kompass und ein Koordinatennetz hinzu.

Erkennen Sie die Menschen auf der Straße?

Das kommt immer häufiger vor, auch als ich eine Weile bei Rewe in Achim an der Kasse gearbeitet habe. Es gibt immer wieder Leute, die ein Foto mit mir machen wollen oder sich ein Autogramm wünschen. Menschen, die sich für meine Videos interessieren, können mich immer gerne ansprechen. Ich will aber kein Vorbild sein – schließlich mache ich etwas, das illegal ist.

Der Achimer Urbexer Luca Wellnitz veröffentlicht seine Videos mittwochs und samstags um 18 Uhr auf seinem Youtube-Kanal „Unknown Explorer“.