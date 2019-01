Präventionsprojekt der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention zielt auf Berufspraktikum

Achim - Von Lisa Duncan. Ein Blackout beim Bewerbungsgespräch oder auf dem Weg zum Jobinterview den Bus verpasst - das sind unangenehme Situationen, gegen die man sich jedoch wappnen kann. „Das Bewerbungsschreiben reicht nicht aus, es sollten auch andere Kompetenzen trainiert werden“, weiß Stefanie Heers, Klassenlehrerin der 10c am Gymnasium am Markt (Gamma).

Ihre Klasse bereitet gerade das Berufspraktikum vor, das im 11. Jahrgang ansteht. Dafür initiierte die Deutsch- und Sportlehrerin einen Präventionstag. Um den Schülern zu zeigen, wie sie Stress und Angst in den Griff bekommen können, waren eine Yogalehrerin und zwei Vertreter der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention zu Besuch.

Wie wirkt sich Stress auf den Körper aus? Das sei eine Frage, der man gerade am Gymnasium zusätzliche Aufmerksamkeit widmen sollte, so Heers: „Gymnasiasten machen viel im kognitiven Bereich und setzen sich nicht so sehr mit ihrer Körperwahrnehmung auseinander.“

Den Anfang machte Yogalehrerin Melanie Günther aus Thedinghausen, die den Schülern Atemtechniken und Bewegungsabläufe zeigte, vom Schneidersitz mit gespreizten Händen bis zum „Sonnengruß“, der zahlreiche Figuren der Yogalehre enthält. Anschließend kamen Daniela Papazoglu und Lisa Kathmann von der Sucht-Fachstelle hinzu. „Chill mal - cool bleiben im Stress“ heißt ein Präventionsworkshop, den die beiden im Januar 2018 schon mit Fünf- und Sechstklässlern am Gamma umsetzten und den sie nun auf 15- bis 16-jährige Schüler anpassten.

+ Yoga kann helfen, zwischen Konzentration und Entspannung die eigene Mitte zu finden. Beim Präventionsworkshop stand daher auch eine Yogastunde auf dem Programm.

„Wir machen das gezielt mit Klassen, die vor einem Entwicklungssprung stehen, was oft auch eine Phase der Sinnfindung ist“, so Papazoglu. Rollenspiele bildeten den Schwerpunkt der Übungen. Zur Selbst- und Fremdwahrnehmung stand etwa ein Spiel auf dem Plan, in dem die Schüler benennen sollten, welcher Person im Raum sie ein Geheimnis anvertrauen würden. Eine Gelegenheit, auch eigene Stärken zu reflektieren. „Wenn man die Schüler direkt danach fragt, sagen viele, sie haben gar keine. Dabei kann auch gut Zuhören oder für andere da sein eine Stärke sein“, betont Papazoglu. „Sport“, „Atemtechnik“, „Musik hören“ und andere Stichworte waren an einer Pinnwand zu lesen. Die Jugendlichen sollten selbst benennen, was ihnen in angespannten Situationen hilft. Denn das könne individuell sehr unterschiedlich sein: „Wenn jemand sich bei Netflix entspannen kann, ist das auch legitim“, sagt Klassenlehrerin Heers.

Die Kombination von Yoga und Gruppenarbeit kam Heers zufolge gut an: „Viele vermuteten erst, Yoga sei vor allem eine Freizeitbeschäftigung für ältere Frauen. Aber schließlich haben alle, auch die Jungs, gut mitgemacht.“

Anspannung brauchte vermutlich keiner der Schüler vorzutäuschen. Im Unterricht hatte die Klasse gerade Bewerbungsmappen erstellt, berichtet Heers. Die Ergebnisse wird sie wie eine Klassenarbeit benoten. Der Abgabetag war am Donnerstag.