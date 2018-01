Yared Dibaba und die Schlickrutscher kommen nach Achim

Die Stimme unserer Sport&Schau in Verden kommt nach Achim. Yared Dibaba und die Schlickrutscher, wollen einen „maritimen Abend der etwas anderen Art“ mit Shantys und Seemannsgarn am Freitag, 2. Februar, ab 20 Uhr in der Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums in Achim bieten, kündigen die Veranstalter Ulrik Borcherdt, Kevin Marks und Mathias Seidel von „SoLight Veranstaltungstechnik & Im Orbi“ Events“ an.

Yared Dibaba ist der hohe Norden und der tiefe Süden in einer Person: Geboren in Oromia (Äthiopien), aufgewachsen im Oldenburger Land war er Kaufmann im Groß- und Außenhandel (Rohkaffee Im- und Export) und hat jahrelang als Kaffeetester gearbeitet. Die Schauspielschule hat ihm den Schliff für die Bühne gegeben und im Hamburger Konservatorium hat er seine Stimme auf Vordermann gebracht. Ob am Radiomikrofon oder vor der Farbfernsehkamera - er liebt das Schnacken. Intim im kleinen Studio auf dem Roten Sofa, in vielen Talkrunden bei „Die Tietjen und Dibaba“ im NDR-Fernsehen, mit Landwirten auf dem Trecker oder mit Showtreppe und einem Millionenpublikum. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf beim Achimer Kreisblatt.