Würdiger Raum für fleißiges Vermächtnis

Ottersberg - Von Lisa Duncan. In was für einem Haus und Umfeld lebe ich eigentlich? Darauf finden Neu-Ottersberger nun eine Antwort, denn die Gemeinde verfügt seit Neuestem über ein eigenes Archiv für Regionalhistorie. Gestern begrüßte Friedrich Bartels, Vorsitzender der Geschichtswerkstatt des Kulturvereins, alle Interessierten zur feierlichen Eröffnung des Ottersberg Archivs im ersten Stock des Rektorhauses, Am Brink 9.

Eine der wichtigsten Archivalien, die in dem kleinen Raum mit großem Lesetisch und vielen Aktenschränken bereit stehen, erstellte der inzwischen verstorbene Ottersberger Karl-Heinz Dörl. „Ihm haben wir viel zu verdanken. Er fuhr seit 2001 jeden Tag ins Kreisarchiv in Verden und das Staatsarchiv in Stade“, erzählt Friedrich Bartels, Vorsitzender der Geschichtswerkstatt im Kulturverein im Rektorhaus. Dörls Sammlung, die mit 70 bis 80 Ordnern ungefähr einen kompletten Schrank füllt, besteht aus Bildern und Urkunden wie Mitgiftverträgen oder Erbschaftsdokumenten. Karl- Heinz Dörl hatte zahlreiche Informationen über Hofstellen in Ottersberg kopiert, transkribiert, ausgewertet und das Material anschließend nach Hausnummern geordnet. Seine Witwe Heike Dörl war anwesend, um das heimatgeschichtliche Erbe ihres Mannes symbolisch an die ehrenamtlichen Archivare zu übergeben.

Eine weitere Kostbarkeit im neuen Archiv stellt ein Original-Kriegstagebuch dar, das ein Ottersberger in den Jahren 1914 bis 1916 führte, bis er zwei Jahre vor Kriegsende in Frankreich ums Leben kam.

„Ich freue mich, dass die Geschichtswerkstatt so viel geschafft hat“, meinte Matthias Flau-Kolm, der seit Gründung des Kulturvereins im Rektorhaus vor 19 Jahren dessen Vorsitzender ist.

„Wir wollen uns künftig noch mehr der inhaltlichen Arbeit widmen“, sagte Friedrich Bartels und wies auf das reichhaltige Programm hin, das der Verein künftig anbieten will.

Aber zurück zum eigentlichen Anlass des Empfangs. Dazu hieß Bartels auch Kreisarchivar Dr. Florian Dirks, Marlies Meyer und Kerstin Warnken aus der Gemeindeverwaltung sowie Wilfried Mittendorf (FGBO), Ortsbürgermeister und Vorsitzender des Kulturausschusses, willkommen.

Übrigens ist das Ottersberg Archiv keine Einrichtung der Gemeinde. „Wir machen das aus eigener Kraft“, so Bartels. Dabei helfen einerseits Einnahmen des jährlich erscheinenden Bildkalenders des Ehrenvorsitzenden Günter Wiggers und des Buches „Ottersberg in den letzten 200 Jahren“, das die Geschichtswerkstatt 2013 publizierte, andererseits Sponsoren.

Das Archiv solle Neubürgern, die ein Haus im Ort gekauft haben, ermöglichen, etwas über die Vergangenheit ihres Eigentums in Erfahrung zu bringen, erläuterte Bartels. So findet sich in den von Dörl angelegten Ordnern etwa eine Urkunde über eine Hofüberschreibung aus dem Jahre 1885. Statt die hochbetagte, möglicherweise demente Großmutter in ein Pflegeheim einzuquartieren, wie es heute vielleicht üblich wäre, soll die 84-Jährige eine Wohnung in der Hofstelle erhalten. Wie aus dem Dokument weiter hervorgeht, soll ihr dort die nötige Pflege zuteilwerden, inklusive drei Notgroschen pro Woche. Bartels schilderte ein weiteres Beispiel: Ein Ehevertrag, der etwa besagt, dass die Frau eine Kuh in die Ehe mit einbringen soll, und dass die Partner „nach vollzogener Kopulation“ gleiche Rechte am gemeinsamen Vermögen erhalten.

„Was Dörl gemacht hat, ergänzt die Tiefenerschließung im Kreisgebiet ungemein“, ordnete Kreisarchivar Dirks den Quellenwert ein.

Während etwa in der Politik manche forderten, die Vergangenheit ruhen zu lassen, „bin ich der festen Überzeugung, dass man zurück gucken muss“, betonte Wilfried Mittendorf. „Denn Geschichte ist eine ganz wichtige Entscheidungshilfe.“

Bartels hofft, dass das Archiv durch weitere, von Bürgern gespendete Privatdokumente wachsen wird. Nicht alles eigne sich für das Archiv, so sei dabei der lokale Bezug wichtig.

Eigentlich gibt es nun zwei Archive: Neben dem Ottersberg Archiv, das überwiegend aus Texten besteht, wird Günter Wiggers seine Bildersammlung mit alten Dorfansichten weiter privat verwalten. Unterdessen hat Wiggers den Kalender Nummer 20 der Ottersberger Geschichtswerkstatt bereits in Arbeit, verrät Bartels.