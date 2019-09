Wührmann-Grundstück: 90 Bäume sollen gefällt werden

Deutliche Lichtungen zeigten sich schon im Herbst 2018 – nun sollen etwa 90 Bäume auf dem sogenannten Wührmann-Grundstück an der Bremer Straße in Achim-Bierden gefällt werden. Das hat die Eigentümerin des Areals, die Kämper Wald Wohnpark GmbH, mit der Stadt Achim abgestimmt, teilt Frauke Meyenberg, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei der Specht-Gruppe, die dort ein Seniorenzentrum plant, mit. Die Arbeiten an den Randbereichen des etwa 30 000 Quadratmeter großen Grundstücks sind aus Gründen der Verkehrssicherheit und Gefahrenabwehr erforderlich. „Die größtenteils aufgrund eines Borkenkäferbefalls abgestorbenen Bäume drohen bei den anstehenden Herbststürmen auf die Grundstücke der Nachbarn oder auf die Bremer Straße zu stürzen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Eigentümergemeinschaft wird gemäß Niedersächsischem Waldgesetz in Abstimmung mit der Stadt Achim Ersatzpflanzungen für die entnommenen Bäume durchführen. archivfoto: Duncan