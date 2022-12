„Wollen nächstes Jahr Entscheidung haben“

Von: Michael Mix

Teilen

Das Zeitfenster für das Projekt „Achim-West“, das südlich der A 1 entstehen soll, rückt immer weiter nach hinten. archiv © mix

Achim – „Wir wollen nächstes Jahr eine Entscheidung zu Achim-West haben“, sprach Bürgermeister Rainer Ditzfeld am Montag beim sogenannten Jahrespressegespräch im Rathaus das mit Abstand wichtigste Vorhaben der Stadt an. Eines, das sich hinzieht wie Kaugummi. Der ursprünglich für Anfang bis Mitte 2021 erwartete Planfeststellungsbeschluss des Landkreises zu dem Großprojekt steht, wie kürzlich berichtet, weiterhin aus.

Und auch im kommenden Frühjahr oder Sommer ist eher noch nicht damit zu rechnen, wie Ditzfeld nun informierte.

Für Januar oder Februar habe der Landkreis den Erörterungstermin zu den Einwendungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Verbänden, Organisationen und anderen Trägern öffentlicher Belange gegen „Achim-West“ angesetzt. Und die dürfte es zuhauf und in massiver Weise geben. Denn eine Bürgerinitiative mit Aktivisten vor allem aus Uphusen kämpft schon seit Jahren gegen das geplante 90 Hektar große Gewerbegebiet auf jetzigem Grün- und Ackerland südlich des Bremer Kreuzes mit eigener, neu zu bauender Anschlussstelle an der Autobahn 27 und Erschließungsstraßen. Auch der Nabu Achim wendet sich dagegen. Sie kritisieren vornehmlich die vorgesehene Flächenversiegelung in erheblichem Ausmaß, was angesichts der Klimakrise verwerflich sei, und die hohen Investitionskosten der öffentlichen Hand für das Infrastrukturprojekt – zuletzt war von wenigstens 150 Millionen Euro die Rede. Damit manövriere sich die Stadt in eine für das Gemeinwesen unverantwortbare Schuldenfalle, argumentieren Gegner von „Achim-West“.

Die Einwendungen könnten im Übrigen dazu führen, dass der Landkreis bei dem Projekt an der einen oder anderen Stelle „Daumenschrauben“ anzieht, Auflagen etwa in Sachen Natur- oder Lärmschutz erlässt, und damit das Ganze noch kostspieliger macht als ohnehin schon. Die Prüfung verschiedener komplexer, komplizierter Fragen dürfte obendrein einen hohen Zeitaufwand erfordern – und schon dauert alles noch viel länger.

„Der Planfeststellungsbeschluss soll spätestens nach den Sommerferien vorliegen“, habe ihm Landrat Peter Bohlmann bei einem Gespräch zu dem Thema im November gesagt, teilte Ditzfeld den örtlichen Pressevertretern mit. Dem Landkreis fehle es an ausreichendem Fachpersonal für die Prüfung des Projekts. Auch die Stadt suche ja in bestimmten Bereichen nach qualifizierten Kräften, fügte Ditzfeld hinzu und ließ zugleich erkennen, dass seine Geduld in Sachen Planfeststellungsbeschluss nun aber langsam erschöpft ist. Er sprach auf Nachfrage von einer „Hinhalte“, die sich nicht mehr viel länger hinziehen dürfe. Doch Druck könne die Stadt auf den Landkreis nicht ausüben. „Wir haben keine Handhabe“, unterstrich der Bürgermeister.

Angesichts des zähen Entscheidungsprozesses und weil die Stadt über keine Gewerbeflächen mehr verfüge, aber mehr als 30 Anfragen von Unternehmen danach vorlägen, suchten Politik und Verwaltung inzwischen nach alternativen Arealen zu „Achim-West“. Ditzfeld verwies in diesem Zusammenhang auch auf die angespannte Haushaltssituation. „Wir benötigen mehr Einnahmen, um die hohen Energiekosten oder die Investitionen für zum Beispiel die Schulbauten ausgleichen zu können.“

Ob und wann „Achim-West“ verwirklicht wird, steht in den Sternen. Im Stadtrat gibt es aktuell keine Mehrheit dafür, und es bedarf noch vieler Schritte dafür. „Das wird noch Jahre dauern“, räumte Erster Stadtrat Daniel Moos auf Nachfrage ein. Vor einem politischen Beschluss müsse zum Beispiel eine aktuelle Kostenaufstellung für das Projekt her, auch sei zu klären, wieviel Geld Bremen und der Landkreis Verden beisteuern wollen. „Und das Bauleitplanverfahren nimmt ja dann auch noch Zeit in Anspruch.“