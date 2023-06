„Wollen bodenständig und plietsch bleiben“

Von: Michael Mix

Teilen

Gruppenbild mit den Unternehmern des Jahres 2022 und 2023: (von links) Matthias Knak (Kreissparkasse ), Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Kathrin und Frank Wolters, Hilke von Mach-Eickhorst, Ingo Pongers (Wirtschaftsbeirat), Henning Struckmann und Dennis Gläß (beide Kreissparkasse). © bartz

Achim – Über einen „endlich wieder vollen Saal“ freute sich Matthias Knak, Vorstand der Kreissparkasse Verden, am Mittwochabend beim 15. Achimer Wirtschaftsforum im Gasthof „Zur Linde“. Während die Veranstaltung im vorigen Jahr wegen Corona ganz ausfiel, ging sie 2021 pandemiebedingt „nur mit viel Abstand zum Sitznachbarn“ und dementsprechend kleinem Publikum über die Bühne.

Dieses Mal begrüßte Knak eine Vielzahl geladener Gäste, darunter die Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt (CDU) und Gero Hocker (FDP) sowie Landtagsmitglied Dörte Liebetruth (SPD), aber auch frühere Gewinner des Preises „Achimer Unternehmer des Jahres“, der beim Forum verliehen wird.

Weil Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Klimakrise voranschritten, müssten sich Wirtschaft und Gesellschaft auf eine „tiefgreifende Transformation“ einstellen. Dieser Wandel bedeute eine große Herausforderung, betonte Knak. „Da sind mutige Entscheidungen zu treffen.“

Werder-Boss Klaus Filbry bei seiner Festrede. © -

Bürgermeister Rainer Ditzfeld dankte der Kreissparkasse, die das Wirtschaftsforum gemeinsam mit der Stadt und ihrem Wirtschaftsbeirat veranstaltet, besonders dafür, dass sie die Kosten für die Bewirtung übernimmt. Knak, der in einigen Monaten in den Ruhestand geht, überreichte er einen Präsentkorb. „Nach den harten Corona-Jahren hätten alle Unternehmer den Preis verdient gehabt“, meinte Ditzfeld. Ingo Pongers vom Achimer Wirtschaftsbeirat pflichtete ihm bei.

Till Simon und Maximilian Suhr lockerten die Veranstaltung mit musikalischen Zwischenspielen auf. Das Duo unterhielt die Festgesellschaft schwungvoll mit Gesang, Gitarre und Schlagzeug.

Unterhalten klangvoll: Till Simon (stehend) und Maximilian Suhr. © -

Die Festrede hielt Werder-Boss Klaus Filbry. „Ich würde Sie heute Abend gerne durch einen Fünfkampf führen: Pandemie, Relegation, Abstieg, Aufstieg, Klassenerhalt“, leitete er seinen Vortrag rund um die jüngsten schwierigen Jahre beim traditionsreichen Bremer Fußballverein ein. Zu dem „brutalen Einschnitt“ durch Corona mit 35 Millionen Euro weniger Einnahmen in einer „Saison ohne Zuschauer“ als gewohnt sei noch der sportliche Abstieg gekommen. In der 2. Liga habe sich Werder dann mit deutlich verringerten Kaderkosten und vollem Stadion bei den Heimspielen „gesundgefastet“. Zuletzt seien sogar ein „Rekordumsatz“ erzielt und der Klassenerhalt in der Bundesliga „recht sicher“ erreicht worden. Diesen Weg wolle der Klub mit Hilfe seiner vielen treuen Fans weiter beschreiten. „Werder will bodenständig und plietsch bleiben“, versprach Filbry. Ob die „hässlichen Vögel“, das erfolgreiche Sturmduo Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch, dazu auch in der nächsten Spielzeit beitragen werden, sei noch unklar.

Henning Struckmann, Regionaldirektor bei der Kreissparkasse, trat wie üblich als Laudator für die „Unternehmer des Jahres“ auf. Wen die Jury, besetzt mit Leuten aus dem öffentlichen Leben, diesmal auserkoren hat, daraus machte er zunächst ein Geheimnis. „Mit der Preisträgerin für 2022 betreten wir Neuland“, verriet er erstmal nur. Wenige Minuten später war klar, dass Hilke von Mach-Eickhorst diese Ehre als erster Frau zuteil wurde. Und Frank Wolters rief Struckmann schließlich zum Unternehmer des Jahres 2023 aus.