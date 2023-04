Wohnungstausch und Klimaschutzmanager

Von: Michael Mix

Für die Vogelsiedlung und anderswo gilt: Passenden Wohnraum und Klimaschutz schaffen. © mix

Achim – Kleinere, bezahlbare Behausungen müssen in naher Zukunft her, lautet die zentrale Botschaft des Wohnraumversorgungskonzepts für Achim. Das hat der Stadtrat am Donnerstag nahezu einhellig, bei einer Gegenstimme von Oliver-Jan Kornau (parteilos), gebilligt. Eine kleine Kontroverse löste eine in den Raum geworfene Idee zu dem Thema aus.

Das von einem Fachbüro erstellte Konzept lege den Fokus auf sogenannte Empty-Nest-Haushalte, von denen es in Achim in den kommenden Jahren immer mehr geben werde, sagte Michael Schröter (Grüne). Angesichts dieser Entwicklung, bei der die erwachsenen Kinder zu Hause ausziehen und die Eltern oder Alleinerziehenden zurücklassen, regte der Fraktionschef an, eine „kommunale Wohnungstauschbörse“ zu initiieren. Denn viele ältere Menschen wollten, wenn der Nachwuchs auf eigenen Füßen stehe, lieber auf kleinerer Fläche wohnen, während junge Familien die sich oft im Besitz der Eltern- oder Großelterngeneration befindenden geräumigen Domizile benötigten. Um den Tausch von Wohnraum voranzubringen, könnte eventuell eine von der Stadt oder vom Landkreis betriebene Börse hilfreich sein, meinte Schröter.

Ihre Kinder seien gerade „ausgeflogen“, schaltete sich Isabel Gottschewsky ein. Sie und ihr Mann wollten aber dennoch nicht die mit einigem Aufwand geschaffene Behausung aufgeben. „Eine Tauschbörse führt auf kommunaler Ebene zu weit“, fand die CDU-Fraktionsvorsitzende. Und das sei ja auch „Sozialismus“, äußerte Gottschewsky unter Beifall aus den eigenen Reihen.

Von einem Zwangsinstrument könne keine Rede sein, schaltete sich Saskia Zwilling ein. Die Tauschbörse solle auf freiwilliger Basis erfolgen, stellte die Grüne klar.

Der Mangel an Wohnungen werde in absehbarer Zeit weder in Deutschland noch in Achim zu beheben sein, sagte Hans Baum. Und die im Stadtgebiet um sich greifende Verdichtung sei nicht dazu geeignet, der Klimakrise zu begegnen, da die Belüftung und Begrünung rings um die Häuser fehlten, kritisierte der FDP-Fraktionschef und fügte hinzu: „Um dem Wohnraummangel entgegen zu wirken, kommen wir nicht umhin, Neubaugebiete auszuweisen.“

Darauf ging Werner Meinken nicht direkt ein. Aber der soziale Gedanke bei diesem menschlichen Grundbedürfnis müsse in Achim mehr Gewicht haben, betonte der SPD-Ratsherr, Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz. „Mit Hilfe der Bauleitplanung sollten wir den Anteil an günstigem Wohnraum erhöhen.“

Bei allen Vorhaben, die in Natur und Landschaft eingreifen, ist künftig allerdings der Klimaschutz deutlich stärker als bisher zu beachten. Was vor Ort professionell überwacht werden soll. Erster Stadtrat Daniel Moos informierte in der Ratssitzung darüber, dass es in Achim schon bald einen „Klimaschutzmanager“ oder eine „-managerin“ geben wird.

Der Verwaltungsausschuss habe kürzlich den „Grundsatzbeschluss“ gefasst, einen Förderantrag beim Bundesumweltministerium für die Finanzierung der zusätzlichen Stelle zu stellen. Die Stadt selbst plant dafür für 2023 und 2024 Personalkosten in Höhe von insgesamt 120 000 Euro ein und außerdem Sachaufwendungen über 40 000 Euro.

Das neue niedersächsische Klimaschutzgesetz bedeutet Moos zufolge eine weitere „Pflichtaufgabe“ für die Kommunen. „Demnach ist die Stadt unter anderem verpflichtet, bis 2026 eine Wärmeplanung und ein Entsiegelungskataster für den öffentlichen und privaten Raum zu erstellen und den städtischen Gebäudebestand bis 2040 klimaneutral umzubauen.“

„Ich freue mich sehr, dass diese Entscheidung für den Klimaschutzmanager nun gefallen ist“, kommentierte Werner Wippler die neue Nachricht. Die Ratsgruppe SPD habe bereits im vorigen Herbst einen entsprechenden Antrag gestellt gehabt, erinnerte der Sozialdemokrat. „Leider hatte damals niemand außer uns zugestimmt.“ Der Aufgabenzuschnitt sei seinerzeit noch nicht klar gewesen, entgegnete der Grüne Schröter.

„Wir werden von oberen Ebenen immer mehr zu Maßnahmen gezwungen, die wir umsetzen müssen“, beklagte dagegen FDP-Mann Baum und erntete dafür Applaus von Christdemokraten in der Runde. „Wenn Menschen den notwendigen Klimaschutz nicht befolgen, müssen wir sie dazu zwingen“, erwiderte demgegenüber „Einzelkämpfer“ Kornau. Hans-Michael Paulat (CDU) bezog wohl eher eine Position irgendwo dazwischen: „Wir sollten alle darauf achten, Energie einzusparen.“