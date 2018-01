Wohnungen „an der Apfelwiese“ noch zu haben

Kreissparkasse korrigiert Bürgermeister

Achim - In einem Bericht am Donnerstag über die jüngste Achimer Ortsausschusssitzung hatten wir Bürgermeister Rainer Ditzfeld wiedergegeben, dass die Nachfrage bei dem Schmiedeberg-Wohnprojekt der Kreissparkasse „Wohnen an der Apfelwiese“ fünfmal höher als das Angebot gewesen sei und dass Wohnungen hätten verlost werden müssen. Dazu stellt allerdings Thomas de Vries, Immobilienchef der Kreissparkasse Verden, fest, dass das nur für einen Teil der Wohnungen zutreffe. Etwa 25 Wohnungen seien durchaus noch zu haben. J mb