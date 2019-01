41 Wohnungen entstehen an Feldstraße 5

Achim - Von Lisa Duncan. Bagger und Presslufthammer machen sich auf dem alten Raiffeisengelände zu schaffen, und bringen den Abriss des Gebäudes voran, das der Heidesand-Warengenossenschaft einst als Verkaufsfläche diente. Wie bereits berichtet, soll mit dem Abbruch Platz geschaffen werden für ein Bauvorhaben der „Projektgesellschaft Feldstraße 5“. Dahinter steckt das Generalunternehmen E&S Bau, das an dieser Adresse 41 altengerechte Wohnungen mit 81 Tiefgaragenplätzen errichten will.

„Wir haben reichlich Anfragen, aber es ist noch nichts verkauft“, sagt Simon Sperling, Geschäftsführer von E&S Bau aus Morsum, auf Nachfrage.

Mit dem Abriss, der im Dezember begann und der Mitte Februar abgeschlossen sein soll, liege die Baugesellschaft im Zeitplan, so Sperling. Eine Baugenehmigung des Landkreises Verden liegt vor; geht man davon aus, dass die Erdarbeiten für die Garagen etwa zwei Monate in Anspruch nehmen, werde man voraussichtlich Mitte April mit dem Neubau beginnen. Laut Zeitplan sollen die Wohnungen Anfang 2021 bezugsfertig sein.

Geplant ist, auf dem 5 500 Quadratmeter großen Gelände stufenförmige Mehrfamilienhäuser mit eineinhalb bis zweieinhalb Geschossen zu errichten. „Zur Feldstraße hin wird wegen der umliegenden Häuser etwas niedriger gebaut“, erklärt der Unternehmer.

In vier bis sechs separaten Gebäuden sollen Eigentumswohnungen entstehen, deren Größe zwischen 52 und 140 Quadratmetern rangieren wird. Jede Wohneinheit ist mit einem Balkon ausgestattet, Fahrstühle ermöglichen einen barrierearmen Zugang zu den Stockwerken. Im Keller stehen jedem Wohnungseigentümer zwei Garagenplätze, Abstell-, Fahrrad- und Wäschetrockenräume zur Verfügung.

+ Kräftig gebaggert wird zurzeit auf dem Raiffeisen-Gelände an der Feldstraße 5. Foto: duncan

Dass jetzt bereits so viele Anfragen für das Bauvorhaben eingegangen sind, das das gehobene Wohnen im Alter ermöglicht, überrascht Sperling nicht: „Wir haben damit gerechnet. Schließlich handelt es sich um ein Sahnestück in der Innenstadt. Ich finde es sogar besser gelegen als das Grundstück Wohnen an der Apfelwiese.“ Der Achimer Markt und weitere nahe Einkaufsmöglichkeiten seien als Lockmittel nicht zu unterschätzen. Das große Interesse habe sicher auch mit der Lage am Speckgürtel um Bremen zu tun. „In Bruchhausen-Vilsen wäre es nicht so leicht gewesen, die gleichen Wohnungen zu verkaufen.“

Als Faktor nicht zu vernachlässigen sei zudem der demografische Wandel. Eine Gesellschaft, in der die Menschen immer älter werden, benötige auch künftig Wohnungen, die auf das Alter jenseits der 60 zugeschnitten sind. „Viele verkaufen dann ihr Haus, und wollen nur noch mit dem Fahrstuhl in die Wohnung fahren und dann ist gut.“

Dass die Wohnungen - schon 53 Anfragen gibt es - noch nicht vergeben sind, hängt laut Sperling damit zusammen, dass die endgültige Planung noch nicht abgeschlossen ist. „Teilweise werden in den Wohnungen, auch auf Wunsch der Interessenten, noch Grundrisse geändert.“

Zurzeit erstellt E+S Bau eine Internetseite, die es ermöglichen soll, auf jedes Haus zuzugreifen und eine Anfrage zu stellen. In zwei bis drei Wochen soll die Website online gehen. Sie wird dann unter folgendem Link zu finden sein:

www.wohnen-am-markt-in-achim.de