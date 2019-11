Wissenswertes über Plattfuß und Toter Winkel

„Mobilitätstag“ an der Grundschule Baden vermittelt Fahrsicherheit im Straßenverkehr

+ Mit sicherem Blick prüfen Herbert Jäger (links) und Willi von der Höhe die Verkehrssicherheit der Fahrräder und liefern Hinweise für notwendige Reparaturen. Foto: schmidt

Baden – Willkommene Abwechslung zum Regelunterricht: Am Mittwoch ließen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Baden Algebra und Co. links liegen und widmeten sich einen Vormittag lang der Fahrsicherheit im Straßenverkehr. Rektorin Ingrid Thieke hatte Kontaktbeamtin Katja Brammer von der Polizei Achim, Mitglieder der Achimer Gruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und Schulexpress-Initiatorin Verena Noelle zum Thementag „Mobilität“ in die Grundschule eingeladen.