Wer wird „Unternehmer des Jahres 2020“?

Stadt, Sparkasse und Wirtschaftsbeirat bitten um Vorschläge / Wirtschaftsforum am 11. März

+ Freuen sich auf den nächsten Unternehmer des Jahres: (von links) Sparkassen-Regionalleiter Henning Struckmann, Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Wirtschaftsförderer Martin Balkausky und Ingo Pongers vom Wirtschaftsbeirat. Foto: mix

Achim - Von Michael Mix. Mehr als 2 000 Unternehmen haben in Achim ihren Sitz. Diese bieten rund 10 000 Menschen einen Arbeitsplatz. Die zehn Gewerbegebiete mit insgesamt gut 240 Hektar Industrie- und Gewerbefläche beherbergen einen breiten Branchenmix aus Produktion, Großhandel und Dienstleistungen, heißt es in einer Broschüre der Stadt. Kurzum: „Der Wirtschaftsstandort Achim ist top im Nordwesten“. Und das darf gerne gefeiert und in die Welt hinausposaunt werden. Das 13. Wirtschaftsforum mit der Kür „Achimer Unternehmer des Jahres 2020“ am Mittwoch, 11. März, in der Halle der örtlichen Kreissparkasse bildet dafür den geeigneten festlichen Rahmen.