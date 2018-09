Freibadkreuzungs-Kreisel neu bepflanzt: Er wird in Achims Farben blühen

Windanlagen-Transport stoppt ersten Anlauf

+ © Laue Pflanzeinsatz nach genau vorbereitetem Plan. Die gesamte Rundfläche ist in vier Viertelsegmente aufgeteilt, und es kommen jeweils unterschiedliche Sorten von Staudengewächsen in den Boden. Auch Blumen in den einzelnen Achimer Farben sollen hier sprießen. © Laue

Achim - In den Achimer Farben Blau, Gelb, Grün und Rot soll die große Verkehrsinsel an der Kreiselkreuzung Am Freibad/ Schwalbenstraße/Embser Landstraße mal erblühen. Mitten durch die vier Pflanzsegmente schlängelt sich zudem ein hell bepflasterter Weg, der die Weser symbolisiert.