Weise Worte und abwechslungsreiches Programm zum Abschluss an der Realschule

+ International Dancing, von türkischer und spanischer Folklore bis Gus Backus. Fotos: brodt

Achim - Von Manfred Brodt. Die 10e der Achimer Realschule hatte es bei der Abschlussfeier gestern Morgen in der Sporthalle musikalisch in einen Satz gepackt: „Nicht nur streben. Wir wünschen uns ein geiles Leben!“ Diesem Wunsch konnten sich alle Schüler, Eltern, Lehrer und Offiziellen sicher anschließen. Wobei während der Feier die Frage, was denn ein geiles Leben ist und wie man es erreicht, noch in diversen Beiträgen vertieft wurde.