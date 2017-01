„Wir und die Natur“: Junge Kunst aus Achim und Umgebung

ACHIM - Schon zum zweiten Mal hat die Jugendjury Achim alle Kinder und Jugendlichen aus dieser Stadt und der Umgebung eingeladen, ihre Kunstwerke im Rathaus abzugeben, um gemeinsam eine große Ausstellung zu gestalten. Diese ist nun noch bis zum 27. Januar noch im Rathaus-Foyer zu sehen.

In diesem Jahr dreht sich alles um das Moto „WIR und die NATUR“. Dazu haben 28 Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 17 Jahren sowie eine erste Schulklasse Klasse Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen oder auch 3D-Bilder abgegeben. Die Werke zeigen, wie kreativ und vielfältig die Ideen der jungen Künstlerinnen und Künstler sich darstellen.

Durch den Gewinn von 1000 Euro beim Jugendkulturpreis der Stiftung Niedersachsen hatte das siebenköpfige Organisationsteam die Möglichkeit, bei allen Ideen auch die weitergehende Umsetzung zu fördern. Hierzu gehören neben der Ausstellung an sich auch ein Ausstellungskatalog, die Abschlussveranstaltung am 27. Januar um 16 Uhr und das Werbematerial. In einem Workshop werden außerdem kunstvolle Vogelnester entworfen.

Auf der Abschlussveranstaltung werden dann auch die durch AusstellungsbesucherVotum ermittelten Siegerkunstwerke prämiert.

Jeder Besucher des Rathauses hat nämlich die Möglichkeit, bis spätestens 27. Januar noch eine Stimme für sein oder ihre Lieblingskunstwerk abzugeben.