„Wir müssen vor die Welle kommen“

Landkreis – Zu einer Radtour mit der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast hatten der Landvolk-Kreisverband Rotenburg-Verden sowie das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen (KÖN) Landwirte, Vertreter aus Stadtverwaltung, Stadtrat, Landtag und Bundestag sowie interessierte Bürger eingeladen. Der Weg führte die 70 Teilnehmer vom Hof Günter Kuntzky in Uphusen über die Weserbrücke bis nach Thedinghausen-Eißel zum Bioland-Hof Böse-Hartje.

Für ihre „Niedersächsische Ackerbaustrategie“ hatte sich die Ministerin schon zum zweiten Mal zu einer Tour durch die heimische Feldmark aufs Rad geschwungen, um im direkten Kontakt mit Landwirten und Mitgliedern der politischen Fachgremien Anregungen und Inspirationen zu sammeln. Bis Mitte 2020 sollen fünf Arbeitsgruppen daraus Vorschläge und Strategien zu Biodiversität, Wasserwirtschaft, Pflanzenbau, -züchtung und -schutz liefern. „Wir wollen herausfinden, in welchen Bereichen wir fördern oder forschen müssen, damit Ackerbau und Grünlandbewirtschaftung zukunftsfähig gestaltet werden können“, erklärte die 54-jährige Christdemokratin.

Vor der Tour informierte Jörn Ehlers, Landvolk-Vizepräsident in Niedersachsen und Vorsitzender des Landvolk-Kreisverbandes ROW-VER, über drohenden Flächenverlust durch die Gewerbegebietspläne in Achim-West. Das Projekt sei beispielhaft für den bundesweiten Verlust von Agrarflächen durch Siedlungs- und Verkehrsplanungen und Kompensationsmaßnahmen. „Landwirte haben oft keine Handhabe, weil sie nicht Eigentürmer der Flächen sind, sondern nur Pächter“, beschrieb Ehlers die Problematik. Er wiederholte seine Kritik, dass Landwirte zu spät in die Achimer Planung einbezogen worden seien.

Bettina Frieben stellte das Konzept zur produktionsintegrierten Kompensation durch Ökolandbau vor: Wenn Landwirte teilweise auf Ökolandbau umstellten, könnten sie solche Bauvorhaben kompensieren. Dabei blieben ihre Flächen in der Bewirtschaftung. Achims Verkehrsplaner Stefan Schuster erwiderte, dass die Landwirte für diese Lösung bisher nicht offen gewesen seien.

Am Bioland-Hof Böse-Hartje in Groß Eißel diskutierte die Gruppe das Potenzial von regionalen und Bio-Produkten in der Außer-Haus-Verpflegung. Der Hof Böse-Hartje betreibt seit 30 Jahren nachhaltige Landwirtschaft nach Richtlinien des Bioland-Verbandes. Johanna Böse mahnte, mit Ressourcen vernünftig umzugehen und forderte eine Preispolitik, die den Landwirten ermögliche, von ihrem Ertrag zu leben. Gemeinsam mit weiteren Initiatoren hat sie den Verein „Besser essen“ ins Leben gerufen, um regionale Produkte in der außerhäuslichen Gemeinschaftsverpflegung zu etablieren und bäuerliche Landwirtschaft vor Ort zu stärken. „Der Appell ist in der Politik längst angekommen“, entgegnete Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast. „Wir müssen vor die Welle kommen“, erklärte die Ministerin. Die Ackerbaustrategie soll ein wichtiger Baustein werden, Kompetenzen der konventionellen und ökologischen Landwirtschaft bündeln und innovative Ideen und Initiativen solcher Vereine aufgreifen. sch