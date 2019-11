„Wir müssen über den Tellerrand schauen“

Achim – Seit fünf Jahren ist Rainer Ditzfeld Bürgermeister in Achim. Im Interview mit Sandra Bischoff zieht er ein Fazit seiner bisherigen Amtszeit, erklärt, woran es seiner Meinung nach in der Stadt hakt und was sich ändern muss.

Herr Ditzfeld, sind Sie gerne Bürgermeister?

Ja! Und zwar deshalb, weil es mir gelungen ist, mein Hobby, die jahrzehntelange Arbeit als Kommunalpolitiker, zum Beruf zu machen und ich so mehr gestalten kann als vorher.

Fünf Jahre bekleiden Sie das Amt jetzt. Wie sieht Ihre persönliche Bilanz aus? Haben Sie gehalten, was Sie sich vorgenommen und den Bürgern versprochen haben?

Ich habe damals sechs Wochen vor der Wahl einen Wunschbaum in der Fußgängerzone aufgestellt, an den die Bürger ihre auf Papier formulierten Wünsche hängen konnten. Diese Wünsche hängen jetzt in meinem Büro. Der eine oder andere davon ist sicher erfüllt, aber viele Wünsche betreffen auch Themen, die wir als Kommune nicht umsetzen können, wie zum Beispiel eine bessere Lehrerversorgung, die Vergrämung der Krähen und noch einiges mehr. Aber ich denke, wir haben in den vergangenen Jahren den Wirtschaftsstandort gestärkt, die Innenstadt nach vorne gebracht und versucht, Achim als familienfreundliche Stadt mit allen zurzeit bestehenden Problemen im Kita-Bereich auszubauen.

Und wo hakt es noch?

Wir haben in der Innenstadt ja schon verschiedene Projekte angeschoben, zum Beispiel die Bibliothek ins Rathaus verlegt und dadurch praktisch einen Gastronomieplatz geschaffen. Auch das große Gebäude am Glockenspiel hat einen neuen Eigentümer bekommen, die Sparkasse zieht um zum Kreisel. Jetzt müssen wir diese Innenstadtflächen auf einen neuen Weg bringen, denn das Problem ist, dass derzeit unsere vorhandenen Einzelhandelsflächen in der Innenstadt zu kleinteilig sind für die Marktbedürfnisse des Handels.

Mein persönliches Sorgenkind sind allerdings die fehlenden Kindergarten- und Krippenplätze. Für die betroffen Eltern ist die derzeitige Situation absolut nicht befriedigend. Als die Baugebiete beschlossen wurden, konnte keiner mit diesem starken Bauboom rechnen. Verschärfend kamen die Einbindung von Inklusions- und Integrationskindern, das sich stark veränderte Anwahlverhalten der Eltern und die Gebührenfreiheit hinzu. Zudem kommt der Fachkräftemangel: Wir finden keine Erzieher. Aber wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Einrichtungen, wie zum Beispiel an der Grundschule Uphusen mit der Umwandlung eines Hortraumes, so bald wie möglich an den Start gehen, um den Eltern den Druck zu nehmen.

Hand aufs Herz: Welche Entscheidung würden Sie rückgängig machen, wenn Sie könnten?

Heute würden wir die Baugebiete Stadtwald, Lahof, Kämpe, Bakenberg nicht mehr auf den Weg bringen, ohne die dafür nötige Infrastruktur zu berücksichtigen. Bevor wir jetzt neue Gebiete realisieren, wie zum Beispiel auf dem Lieken-Gelände, werden wir erst die entsprechenden Kindertagesstätten umsetzen, damit sich solch eine Situation, wie wir sie jetzt haben, nicht wiederholt.

Die anstehenden Großprojekte wie Achim-West oder die Amazon-Ansiedlung stoßen bei vielen Achimern auf Kritik. Woran liegt das – haben Sie zu wenig mit den Bürgern gesprochen?

Das liegt in der Natur der Sache, und dieses Phänomen haben wir auch bei kleineren Projekten: In dem Moment, in dem für den Bürger in der unmittelbaren Nachbarschaft etwas Neues geschieht, ist er nicht begeistert, wenn er in seinem persönlichen Umfeld eine Veränderung hinnehmen muss. Aber wir als Verwaltung zusammen mit der Politik können leider nicht auf jeden einzelnen Bereich Rücksicht nehmen, wir müssen über den Tellerrand schauen und die ganze Stadt Achim betrachten. Wir müssen beispielsweise Gewerbegebiete ausweisen, um Einnahmen zu generieren, um nicht die Steuern für unsere Bürger und Unternehmen ins Uferlose wachsen zu lassen.

Aber die erhöhte Verkehrsbelastung ist ja ein Punkt, der unstrittig ist.

Bei Amazon zum Beispiel wird es durch die angepassten Arbeitszeiten kaum zusätzlichen Verkehr zu den Stoßzeiten am Morgen und Nachmittag auf der Landesstraße geben. Der größte Teil des Verkehrs wird über die A 27 abgewickelt, davon bin ich fest überzeugt. Und zwischen dem Amazon-Gelände und der Autobahn steht kein einziges Wohnhaus, das unmittelbar betroffen wäre. Die hinter der Fläche liegende Wohnbebauung Richtung Achim-Nord bekommt einen Lärmschutz, der entsprechend begrünt wird. Wenn wir in Zukunft keine Veränderungen mehr in Achim zulassen würden, könnten wir uns in vielen Bereichen nicht mehr weiter entwickeln. Wollen wir das wirklich?

Worüber ärgern Sie sich in Ihrem Job?

Dass auf höherer Ebene wie Land oder Bund Entscheidungen für Kommunen getroffen werden, und wir als Stadt in vielen Bereichen dann auf den Kosten sitzen bleiben. Das sogenannte Konnexitätsprinzip besagt: Wer etwas beschließt, trägt auch die Kosten dafür. Aber so ist es leider nicht. Die Kommunen werden oftmals in solchen Situationen allein gelassen. Außerdem ärgert mich, als jemand der aus der Wirtschaft kommt, dass es im Öffentlichen Dienst kaum Möglichkeiten gibt, gute Mitarbeiter entsprechend ihrer Leistung besonders zu begünstigen. Nicht nachvollziehbar ist für mich außerdem bei einigen politischen Vertretern das unterschiedliche Abstimmungsverhalten zu einem Thema in verschiedenen Sitzungen auf Stadt- und Kreisebene.

Was muss sich in Achim ändern, was muss besser werden?

Verbessern könnte sich immer die Einnahmesituation. Wir erzielen knapp 20 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen pro Jahr, und wenn es in diesem Bereich eine beständige Entwicklung gäbe, würden wir mehr Sicherheit bekommen, um dann mit unserem Ausgabenproblem anders umgehen zu können. Was mich aber am meisten betroffen macht: Wir werden künftig immer mehr Schwierigkeiten bekommen, Mitbürger für das Ehrenamt in den unterschiedlichen Vereinen und Verbänden zu begeistern. Da müssen wir neue Anreize schaffen. Vor allem für unsere Feuerwehrkameraden, die bei nahezu jedem Einsatz ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel setzen. Und ich sehe das Problem, dass man Ehrenamtliche, die ohnehin schon einen Posten bekleiden, eher noch ein weiteres Amt zuzumutet, als neue Einsteiger für die ehrenamtliche Arbeit zu begeistern. Deshalb ist der 5. Dezember, der Tag des Ehrenamts, so wichtig, weil wir an diesem Tag die Möglichkeit haben, Danke zu sagen und unsere engagiertesten Mitbürger auszuzeichnen.

Außerdem müssen wir die Innenstadt weiter entwickeln. Neben großen, lichtdurchfluteten Verkaufsflächen, die der Markt heute verlangt, müssen wir es hinbekommen, zusammen mit den Einzelhändlern in unserer Sandwich-Position zwischen dem Weserpark und Dodenhof Alleinstellungsmerkmale zu schaffen. Dazu müssen wir uns absetzen, indem wir nicht das anbieten, was es auch in den Einkaufszentren gibt, sondern uns spezialisieren und die Kunden individuell betreuen. Also das Erlebnis Achimer Innenstadt schaffen.

In zwei Jahren endet Ihre Amtszeit – und dann?

Und dann geht’s hoffentlich weiter. Ich habe als Bürgermeister einen auf sieben Jahre befristeten Vertrag und möchte und werde mich 2021 wieder zur Wahl stellen. Es wäre schön, wenn wir die verschiedenen kleinen und großen Ansätze in den Bereichen Innenstadt- und Gewerbeentwicklung, Familienfreundlichkeit, Tourismus, Umwelt und Verkehr, um nur einige zu nennen, beständig weiter ausbauen, um unsere schöne Stadt Achim fit die Zukunft zu machen und als die tolle Stadt darzustellen, die sie ist. Wir machen mittlerweile viel gemeinsam mit der Verwaltung, der Politik, der Unternehmergemeinschaft, dem Wirtschaftsbeirat, den Vereinen und den Bürgern. Nur so können wir es schaffen, dass Achim auch im neuen Jahrzehnt weiter vorne mit dabei ist.