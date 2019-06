Anne-Katrin Cekli-Schnell eröffnet einen Spielwarenladen

Noch steht der Laden an der Heilbronnstraße leer. Aber Anne-Katrin Cekli-Schnell will dort am 6. Juli loslegen. Unterstützt von Existenzgründungsberater Sigurd Wasmund wagt sie den Sprung in die berufliche Selbstständigkeit.

Achim - „Spielwaren Kunterbunt“ gibt es demnächst in der Achimer Fußgängerzone. Mit der Eröffnung des Geschäfts an der Heilbronnstraße 9, direkt neben der Marktpassage, am Samstag, 6. Juli, 10 Uhr, wagt Anne-Katrin Cekli-Schnell den Sprung in die berufliche Selbstständigkeit.

Bei der Existenzgründung war ihr Sigurd Wasmund, der sich ehrenamtlich im Achimer Wirtschaftsbeirat und Bremer Senior-Service engagiert, behilflich. Der frühere Unternehmer entwickelte gemeinsam mit Cekli-Schnell ein Konzept für das Vorhaben der 50-Jährigen einschließlich eines sogenannten Businessplans. Wasmund sieht für einen Spielzeugladen eine „Marktlücke in Achim mit seiner überdurchschnittlichen Kaufkraft und dem Zuzug vieler junger Familien“. Als positiv wertet er auch, dass die Geschäftsfrau in spe „ohne übertriebene Erwartungen, sondern realistisch“ an die neue Aufgabe herangehe. Zudem bringe sie Erfahrungen aus der Branche mit.

„Ich bin ausgebildete Buchhändlerin und habe damit gelernt, anspruchsvolle Waren zu verkaufen“, sagt Anne-Katrin Cekli-Schnell. Von 2015 bis zur Schließung Ende Mai dieses Jahres arbeitete sie in „Anjas Kinderparadies“ mit. Genau in diesem, ihr vertrauten Ladenlokal, das seit der „Geschäftsaufgabe aus persönlichen Gründen“, wie Wasmund anmerkt, mitten in der Innenstadt leersteht, will Cekli-Schnell nun als Inhaberin neu starten.

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Spielsachen zu verkaufen“, sagt sie. Die zweifache Mutter hält es obendrein für „wichtig, dass es solch ein Fachgeschäft in Achim gibt“.

Mit qualitativ hochwertigen Artikeln wolle sie sich vom Angebot der großen Spielwarenketten abheben. „Ich habe Hersteller ausfindig gemacht, die überwiegend in Deutschland produzieren“, informiert Cekli-Schnell. Aber auch, wenn das Holzspielzeug für Babys und Kleinkinder mitunter aus dem Ausland stamme, achte sie darauf, dass ökologische Standards eingehalten und beim Hantieren mit Klötzen oder Knuddeltieren im Kinderzimmer nicht etwa Giftstoffe freigesetzt werden.

Für ältere Kinder bietet „Spielwaren Kunterbunt“ nach ihren Angaben unter anderem verschiedene Sets zum Bauen und Experimentieren. „Dinge, die den Forschertrieb anregen.“

Im Laden hätten Kinder, Eltern und Großeltern nicht nur die Möglichkeit, Spielsachen anzuschauen und anzufassen, sondern auch auszuprobieren. „Viele Artikel fördern die Kreativität und das Spielen im Freien“, verspricht Cekli-Schnell, die zusammen mit ihrem Mann und dem Nachwuchs in Bremen wohnt.

Trotz des Siegeszugs des Smartphones gebe es Bedarf an herkömmlichem Spielzeug. Davon ist die Existenzgründerin, die ab August von einer Aushilfskraft im Laden unterstützt wird, überzeugt.

Gerade Großeltern würden ihren Enkeln Spielsachen kaufen wollen, ergänzt Sigurd Wasmund. Und das gerne vor Ort. „Ich will als Großvater eher nicht etwas im Internet bestellen oder auswärts besorgen müssen“, erklärt der 81-Jährige.

Immer am ersten Mittwoch im Monat ist Wasmund von 11 bis 14 Uhr in Raum 301 des Achimer Rathauses anzutreffen, um Leute, die sich eine berufliche Existenz aufbauen wollen, kostenlos zu beraten. Die städtische Wirtschaftsförderung organisiert dieses Angebot des Wirtschaftsbeirats und des Senior-Services, das Anne-Katrin Cekli-Schnell gerne in Anspruch nahm. „Ohne den Sachverstand von Herrn Wasmund hätte ich das nicht geschafft“, räumt sie unumwunden ein.

„Wir haben einen Businessplan zusammengebaut“, berichtet der rüstige Rentner. Denn ohne eine Rentabilitätsrechnung stehe ein Unternehmen auf tönernen Füßen. „Grundlegend dabei: Wie hoch müssen die Umsätze sein, um über die Runden zu kommen?“, erläutert Cekli-Schnell, die für die Kunden auch Gesellschaftsspiele, Kinderbücher, Schreibwaren und Schulhefte im Sortiment hat. „Und Schulbücher können bei mir ebenfalls bestellt werden.“

Das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben sollte stimmen, sagt Wasmund. Eine entscheidende Frage für Existenzgründer sei, „ob die Liquidität auch nach der Geld fressenden Anschubfinanzierung gesichert ist und die Schuldenfalle nicht etwa schon nach wenigen Monaten zuschnappt“.

„Mikrostarter“ in Niedersachsen können nach seinen Angaben Fördermittel bei der N-Bank in Hannover beantragen. „Wir haben dort auch unser Konzept für die Gründung des kleinen Unternehmens eingereicht, aber die Bearbeitung dauert noch“, erzählt Sigurd Wasmund.

Anne-Katrin Cekli-Schnell hält dennoch am Termin für die Geschäftseröffnung fest, zeigt dazu einen kunterbunten Werbeflyer mit dem Datum 6. Juli vor. „Jetzt springt erstmal meine Hausbank ein, damit ich die Waren für den Laden einkaufen kann.“