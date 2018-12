„Groenfingers“ begrünen die Achimer Innenstadt und steigern so die Wohlfühl-Atmosphäre

Achim - Damit die Achimer Innenstadt freundlich daherkommt und in frischen Farben erstrahlt, gibt es die „Groenfingers“. Und weil ihr freiwilliges Engagement nicht selbstverständlich ist, wurden sie nun mit dem Achimer Ehrenpreis ausgezeichnet.

„Wir sind kein Verein, wir sind eine Initiative“, erklärt Gerhild Schröder. Entstanden ist das Projekt aus der Aktion „Achim blüht auf“. Da sei ihr die Idee gekommen, die Stadtbegrünung in Eigenregie fortzuführen. Allerdings keinesfalls allein, und deshalb fragte sie Helmut Aucamp. Auch er trägt das Grüne im Herzen und überlegte nicht lange.

Inzwischen arbeiten sie zu dritt an einer schöneren City, denn Helene Niemeyer fand den Gedanken auch ganz bezaubernd. Inspiriert durch einen Rostocker Gartenfachmarkt nannte sich das Trio „Groenfingers“. Und so pflegen sie seit Februar 2016 in ihrer Freizeit die städtischen Blumenkübel in City-Nähe.

Die drei Ruheständler nehmen dafür einiges auf sich: Erde bewegen, Pflanzen organisieren, wässern und nicht zuletzt natürlich alles sauber halten. „Wenn größere Arbeiten anstehen, helfen uns ein bis zwei Bauhofmitarbeiter“, zählt Gerhild Schröder weitere Helfer auf.

Die Bewässerung hat zudem das Team der Waldheim-Stiftung übernommen. Zwei Mal in der Woche geht eine Gruppe mit Gießkannen und Handwagen von Kübel zu Kübel. „Ich sehe mir andere Städte sehr genau an, und versuche Ideen mitzunehmen“, sagt Gerhild Schröder. „Manches funktioniert überhaupt nicht, aber inzwischen wissen wir, was geht.“ Petunien, Eisbegonien, Hängegeranien oder Hornveilchen sind genügsame Blumen, die sich bei wenig Pflege dennoch prächtig entwickeln.

Pflanzen bestellen die Grönfingers bei einer Gärtnerei, die Rechnung begleicht die Stadtverwaltung. „Wenn ich in meinem Garten fertig bin, mache ich mit dem Fahrrad eben eine Kontrolltour in die City“, berichtet Schröder.

So erstrahlt die Stadt vom Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) über das Amtsgericht quer durch die Innenstadt bis zum Gieschen-Kreisel und dem Alten Markt in kräftigen Farben. Aber damit nicht genug: Für eine schöne Dekoration bei besonderen Anlässen sorgen die drei Achimer ebenfalls – vor Weihnachtsmarkt, Maibaum- oder Weinfest werden sie aktiv.

Vandalismus ist dann manchmal ein Problem: „Mal fliegt ein Kübel um, und man darf nichts liegen lassen“, resümieren die drei Gartenfreunde. Denn es verschwanden schon mal ein Weihnachtsbaum oder Deko-Material, das Bauhofmitarbeiter nur kurz abgelegt hatten.

Ein wenig verrückt müsse man schon sein, aber alle hätten immer gerne gegärtnert, und zusammen mache die Arbeit viel Spaß. „Wir haben immer Lust gehabt, uns für die Gemeinschaft und eine schöne Stadt einzusetzen“, erklären die Groenfingers und freuen sich über viel Anerkennung für ihr Engagement.

sch