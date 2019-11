„Wir buttern zu“

Auch in Daverden hat der Borkenkäfer Spuren hinterlassen. FotoS: Wenck

Daverden - Von Jens Wenck. Ein Mann und eine Maschine reichen. „Harvester“ wird das schwere Gerät genannt. Im Englischwörterbuch steht dafür als Übersetzung unter anderem: „Mähdrescher“. Dieser Harvester fährt nicht übers Feld, sondern durch den Wald, packt zu, sägt, es rauscht, der Baum fällt. Der Nächste, bitte. Links und rechts der Hauptstraße durch den Wald in Daverden wurden dieser Tage im Bauernholz und auf dem Häsenberg je ein halber Hektar Wald geräumt. Vor allem Fichten kamen weg.

„Unterhalb vom Waldschlößchen wurde im Frühjahr schon ein halber Hektar gefällt. Für uns ist das insgesamt fast ein Hektar Verlust durch den Borkenkäfer“, berichtet Axel Rode. Er ist der Vorsitzende vom Realverband Bauernholz. Auch wenn der Daverdener Wald gern als Naherholungsgebiet genutzt wird: Er ist in Privatbesitz und wird bewirtschaftet, muss bewirtschaftet werden.

Nach dem großen Herbststurm 1972, der heftige Schäden anrichtete, setzten viele Waldbesitzer auf die schnell wachsende Fichte. Die letzten beiden Sommer waren extrem trocken, vorweg kam ein sehr feuchter Sommer. „Die Bäume konnten kein Harz gegen den Borkenkäfer bilden“, beschreibt Rode eine Auswirkung des extremen Wetters. Dazu explodierte die Borkenkäfer-Population förmlich. „Früher kamen die jungen Borkenkäfer ein- bis zweimal im Jahr raus und gingen in die Bäume, jetzt kamen sie drei- bis viermal.“ Die Käfer fressen unter der Rinde der Bäume die wasserführende Schicht kaputt, der Baum stirbt ab.

„Betroffen ist auch die Umgebung. Die Käfer gehen auch auf gesunde Bäume“, sagt Gerd Depke, Vorsitzender des Realverbandes Häsenberg. Ein Realverband ist der Zusammenschluss der Waldbesitzer. Der Wald gehört allen Mitglieder in der Gesamtheit, eventuelle Gewinne aus der Holzwirtschaft werden geteilt – mögliche Verluste allerdings auch.

Wie hoch ist der aktuelle Schaden durch den Borkenkäfer? „Das kann man seriös nicht sagen“, meint Gerd Depke. „Aber der Holzpreis ist im Keller.“ Überall werden Bäume gefällt, um die Ausbreitung des Borkenkäfers einzudämmen.

Dazu käme noch, dass das Holz oft auch von minderer Qualität sei, so Axel Rode. Er rechnet mit Verlusten. „Wir buttern zu.“ Die Waldbesitzer seien zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Was entnommen wird, muss auch wieder rein. Die Flächen einfach brach liegen zu lassen, ist nicht angezeigt. Und einfach drauf los und Bäume fällen passiert auch nicht. Die Waldbesitzer werden vom Bezirksförster beraten, für die beiden Daverdener Realverbände (und zehn weitere Verbände im Kreisgebiet) ist Udo Papenheim zuständig.

„Im Prinzip haben die alle das Problem“, so Papenheim. Kein Waldbesitzer, der Fichte hat, blieb vom Borkenkäfer und seinen Folgen verschont. Die befallenen Bäume „sind dann oben noch grün und unten fällt die Rinde runter. Die Bäume lassen die Hosen fallen, sagen wir dann schon mal“, berichtet Pepenheim. Klingt lustig, ist es aber nicht. „Das ist eine Katastrophe.“

Im nächsten Frühjahr wartet auf alle Fälle viel Arbeit auf die Realverbände, und sie müssen einiges Geld in die Hand nehmen, um wieder aufzuforsten, weiß Axel Rode. Buche, Douglasie, Lärche, Roteiche sind für das Bauernholz und den Häsenberg in der Planung. „Wir wollen auf jeden Fall Mischwald“, sagt Gerd Depke.

Wenn man bis dahin erneut einen milden Winter hat, ist auch wieder mit reichlich Borkenkäfern zu rechnen. „Und wenn du dann einen trockenen Sommer hast, kannst du da nicht wie in den Garten einen Sprenger stellen“, so Axel Rode. Dann kann man nur hoffen, dass von den neu gesetzten Bäumen möglichst viele durchkommen.

Im Bauernholz musste der Waldarbeiter Spaziergängerinnen Auskunft geben, was denn da eigentlich vonstattengeht. Außerdem gibt es dort den Waldlehrpfad, der am Daverdener Schützenhaus beginnt – und der just erst von der Landjugend bei ihrer jüngsten 72-Stunden-Aktion aufgestellt wurde.

Wer diesem Pfad folgt, trifft unten im Wald etwa auf der Höhe des Waldschlößchens auf eine leere, etwa einen halben Hektar große Fläche. Und eine Informationstafel, die hier über das Tun und Treiben des Borkenkäfers informiert.