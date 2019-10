Achimer Kindergärten unterstützen landesweite Verdi-Aktion „Aufsteh‘n für die Kita“

Achim - „Wir hatten im Winter drei Schließungstage, weil fünf Kolleginnen aufeinmal ausgefallen sind“, berichtet Regina Gürlich, Leiterin des Kindergartens St. Matthias. Sie selbst habe wegen zahlreicher Erkrankungen und Schwangerschaften von Erzieherinnen ein „super anstrengendes Kindergartenjahr“ hinter sich. „Die vielen Vertretungen, die zu übernehmen sind, erschöpfen einen, machen einen selbst irgendwann krank“, zeigt Gürlich den Teufelskreis auf. Gravierende personelle Engpässe gebe es leider in sehr vielen Kindertagesstätten in Achim und weit darüber hinaus.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat deshalb in ganz Niedersachsen einen Appell unter dem Motto „Aufsteh‘n für die Kita“ gestartet. Gürlich erklärte sich bereit, für alle Einrichtungen in Achim, egal ob in kommunaler, kirchlicher oder privater Trägerschaft, die Verantwortung für die Aktion zu übernehmen und im Stadtgebiet den Vorreiter zu spielen.

Beim Pressetermin sticht im Flur des Kindergartens St. Matthias eine von Verdi angelieferte leere Holzkiste ins Auge. „Sie steht sinnbildlich für unsere Situation, denn auch wir sind leer und ausgebrannt“, erklärt Regina Gürlich. Auf einer beiliegenden großen Unterschriftenrolle machen sich die Beschäftigten und nahezu alle 50 Eltern des in zwei Gruppen betreuten und geförderten Nachwuchses mit ihrem Namen dafür stark, Kindertagesstätten im Land vor allem personell besser auszustatten.

Die Initiative soll auf breiten Boden fallen. Gürlich will deshalb die Kiste und die Unterschriftenrolle in den kommenden Wochen möglichst durch alle Kitas in Achim wandern sehen und dann weiter durch den Landkreis. Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, weiß sie, unterstützten die Aktion.

Niedersachsenweit sind die Kisten nach Angaben von Verdi unterwegs und sollen im nächsten Jahr im Landtag landen. Adressaten sind unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil, Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) und Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU).

„Wir wollen, dass sich die Bedingungen in den Kindertagesstätten verbessern. Für die kontinuierliche Beziehungsarbeit mit den uns anvertrauten Kindern ist es unerlässlich, uns die Zeit zu geben, die wir brauchen“, erläutert Gürlich.

Als Stichworte nennt sie hierzu unter anderem: Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, alltagsintegrierte Sprachbildungsprozesse, Inklusion, Kooperation mit den Grundschulen, Fortschreibung der pädagogischen Konzeption. „Nur mit genügend Zeit und personellen Ressourcen kann eine qualitativ gute Bildungs- und Beziehungs-Arbeit geleistet werden“, stellt Gürlich fest.

Die Aufgabenvielfalt in den Kindergärten habe stetig zugenommen. Personell seien die Einrichtungen jedoch auf dem Stand Anfang der 90er Jahre geblieben – „zwei pädagogische Fachkräfte zeitgleich in der Gruppe. Der bundesweite Fachkräftemange zeigt jedoch, dass sogar dieser geringe Personalschlüssel nicht zu halten ist.“

Eine dritte Kraft in einer Gruppe mit 25 Kindern wäre nach Meinung von Gürlich wünschenswert. „So wie es die Stadt Verden vormacht.“

Um die Situation im Kindergarten St. Matthias aufzuzeigen, habe sie das Personal dazu ermuntert, vier Wochen lang Tagebuch zu führen. Dabei sei es um folgende Punkte gegangen: „Sind immer zwei ausgebildete Fachkräfte in einer Gruppe? Können Arbeitspausen spätestens nach sechs Stunden genommen werden? Gibt es drei bis vier Stunden pro Woche Zeit für Eltern-Gespräche? Wie häufig müssen Vertretungen für erkrankte Kolleginnen übernommen werden?“

Wird der Appell etwas bewirken? Regina Gürlich glaubt, dass die Aktion zunächst wohl mal nur „Symbolcharakter“ hat. „Aber wenn das Land die Erzieherinnenausbildung auf neue Beine stellt, wäre schon etwas gewonnen.“