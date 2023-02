Windpark Bollen wächst um vierte Anlage

Von: Michael Mix

An der Bollener Landstraße wird bald erneut eine Baustelle eingerichtet, weil das Unternehmen WPD dort eine vierte Windkraftanlage errichten will. © Archiv

Achim – „Warum kommen alle neuen Windräder in Achim in den Bereich Bollen / Uphusen?“, wollte Wolfram Podien in der Einwohnerfragestunde des Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz am Dienstag wissen. Es sei ja geplant, neben den drei 2021 eingeweihten Anlagen noch einen vierten Turm dort in die Landschaft zu stellen.

„Die Stadt war zunächst gegen ein weiteres Windrad an dem Standort, aber aufgrund der Energiekrise infolge des Kriegs in der Ukraine und wegen des Klimaschutzes haben wir unsere Meinung geändert“, antwortete Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung im Rathaus, dem in Uphusen wohnenden Bürger. Und deshalb hätten Politik und Verwaltung nun dem Wunsch des Bremer Unternehmens WPD entsprochen, den bestehenden Windpark Achim-Bollen auf der anderen Seite der Bollener Landstraße um eine vierte Anlage gleichen Typs zu erweitern.

Außerdem drehten sich nahe Borstel und Embsen, „also bei mir fast vor der Haustür“, schon seit rund zwei Jahrzehnten Rotoren, merkte Bürgermeister Rainer Ditzfeld an. Windkraftanlagen könnten ja nicht mitten in der Stadt errichtet werden, sondern nur da, wo freie Flächen zur Verfügung stehen.

Markus Birnkraut, Projektleiter bei WPD, stellte das Vorhaben in der Ausschusssitzung vor. Er verwies zunächst auf den Pariser Klimavertrag, der die Staaten dazu verpflichte, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Birnkraut nannte auch das Stichwort „Klimaneutralität bis 2045“ und erinnerte daran, dass Strom bis 2030 mindestens zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen werden solle. „Wir wollen Teil der Energiewende sein“, sagte er.

Das vom Landkreis Verden im Regionalen Raumordnungsprogramm ausgewiesene zweite Vorranggebiet für Windkraft an der K 1 sei im Übrigen ein kleines Stück in Richtung Norden, also weg von Uphusen, verschoben worden, weil der Rotordurchmesser der geplanten Anlage inzwischen 150 Meter betrage. Das insgesamt 241 Meter hohe Windrad werde sechs Megawatt Strom erzeugen und 900 Meter von Wohnbebauung entfernt sein. Der in Niedersachsen gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand betrage 800 Meter.

„Für den Bau der Anlage müssen keine Bäume gefällt werden“, versicherte Birnkraut. Allerdings stünden Hecken im Wege, die an anderer Stelle neu angepflanzt werden sollen. Obwohl es in der Gegend Boden- und Heckenbrüter gebe, habe das afaunistische Gutachten ein „unkritisches Ergebnis“ erbracht, informierte er weiter.

„Und auch die geforderten Schallgrenzwerte nach der TA Lärm werden eingehalten.“ Des Weiteren werde WPD sicherstellen, dass der Schattenwurf, wie vom Gesetzgeber verlangt, auf maximal 30 Minuten am Tag und 30 Stunden pro Jahr beschränkt bleibe.

Der Investor und Betreiber der Anlage will noch in diesem Quartal eine Bürgerversammlung zu dem Projekt veranstalten. Dort will Birnkraut Fragen von Interessierten beantworten und weitere Einzelheiten bekanntgeben.

Im Sommer solle der Bauantrag beim Landkreis gestellt werden, verriet er schon mal in der Sitzung. Möglichst Anfang nächsten Jahres will das Unternehmen mit dem Herstellen des Fundaments für den Riesenturm und den weiteren Arbeiten loslegen. Für die Phase der Anlieferung der wuchtigen Bauteile müsse die Baustraße von Uphusen aus wieder errichtet werden, teilte Birnkraut ergänzend mit.

Mit der vierten Anlage, die 2025 in den Betrieb gehen soll, wird der Windpark Bollen nach seinen Angaben jährlich 56 Kilowattstunden Strom erzeugen und damit den Energiebedarf von 14 500 Haushalten decken. Darüber hinaus flössen der Stadt dann 79 000 Euro Steuereinnahmen pro Jahr zu.

„Können sich denn auch Bürger an den Windkraftanlagen beteiligen und von Erträgen profitieren?“, fragte zum Schluss Herfried Meyer (SPD). Was Projektleiter Birnkraut verneinte. „Das ist nur bei größeren Windparks vorgesehen.“