Wo Wildbienen nisten, müssen Spielplätze ruhen

Ungewohntes Bild: Die Hängebrücke auf dem Schulhof der Paulsbergschule ist zurzeit mit einem Bauzaun abgesperrt. Die Erklärung ist so simpel wie erstaunlich: Das Spielgerät steht in einem Bereich, in dem gerade seltene Wildbienen nisten. - Fotos: Butt

Achim - Von Christian Butt. Paulsbergschüler müssen für die Zeit bis zu den Sommerferien auf einen Teil ihres Pausenhofes verzichten. Denn Absperrungen, wie man sie sonst nur von Baustellen kennt, haben einen großen Bereich abgegrenzt. Auf der Hängebrücke, in einem Tunnel und auf den umgebenden Sandflächen darf seit einer Woche kein Kind mehr toben. Nötig macht dies das Bundesnaturschutzgesetz, denn in dem nun abgezäunten Bereich haben sich Wildbienen angesiedelt. Laut Gesetz dürfen die winzigen Tiere weder gefangen noch getötet werden. Außerdem ist es gesetzwidrig, ihre Nist- oder Zufluchtsstätten zu beschädigen oder zu zerstören. Um das zu verhindern, haben Mitarbeiter des Achimer Bauhofes den Bereich bereits vor einer Woche eingezäunt.

Die Eltern der Paulsbergschüler wurden zwischenzeitlich in einem Brief über die Situation aufgeklärt. Zuvor gab es in der Elternschaft reichlich Spekulationen. So sollen mehrere Kinder gestochen worden sein. Das kann Daniel von Salzen, stellvertretender Leiter des Achimer Bauhofs, zwar nicht ausschließen. Grundsätzlich müsse man aber zwischen Wespen und Bienen unterscheiden, so der Fachmann: „Wespen sind eher aggressiv und Stechen auch mal zu. Bienen sind hingegen sehr friedfertige Lebewesen.“

In Achim haben sich sogenannte solitäre Bienen niedergelassen. Im Erdreich unter einem morschen Holzstamm haben sie ihre Gänge gegraben, in die sie ihre Eier ablegen. Die Wildbienen versorgen ihre Brut ohne die Hilfe von Artgenossen. Anders als Honigbienen legen sie keinerlei Vorräte an. Jedes Weibchen baut während ihres vier- bis achtwöchigen Lebens bis zu 25 Brutzellen. Diese werden vor der Eiablage mit Pollen und Nektar als Futtervorrat für die Larven gefüllt. Während die Larve wächst und sich dann über das Puppenstadium bis zur fertigen Biene weiterentwickelt, stirbt die Mutter für gewöhnlich, bevor ihre Nachkommen geschlüpft sind.

Dass es sich bei den Wildbienen um eine schützenswerte Art handelt, ist die eine Sache. Aber wieso siedelt man die seltenen Tiere nicht einfach um? „Nachdem die Tiere entdeckt wurden, haben wir den zuständigen Faltenwespenbeauftragten des Landkreises hinzugezogen. Ihm zufolge lassen sie sich nicht umsiedeln. Das verbietet außerdem das Bundesnaturschutzgesetz. Deshalb haben wir uns für einen provisorischen Zaun entschieden“, sagt der langjährige Bauhof-Mitarbeiter von Salzen.

Der Zaun schützt aber nicht nur die Insekten, sondern auch zu neugierige oder zu impulsive Kinder. „Man kann sich den Tieren durchaus nähern und sie beobachten. Da wird nichts passieren“, sagt Daniel von Salzen. „Aber fühlen sich die Tiere bedroht, beispielsweise wenn man nach ihnen schlägt oder an ihren Nesteingängen wühlt, dann stechen die Wildbienen durchaus zu.“

Wären es Wespen und keine Wildbienen gewesen, die auf dem Pausenhof nisten, hätte die Stadtverwaltung bereits längst Fakten geschaffen. „Gibt es auf öffentlichen Spielplätzen oder den Grundstücken von Schulen und Kitas Wespennester, dann fackeln wir nicht lange, sondern besorgen umgehend eine Genehmigung für eine fachgerechte Beseitigung“, betont Daniel von Salzen.

Der improvisierte Schutzzaun wird vermutlich noch bis zu den Sommerferien stehen bleiben. Dann endet die Eiablage der Achimer Bienenart für gewöhnlich. Wie es dann weitergeht, kann Daniel von Salzen noch nicht abschätzen. „Wir müssen das im Auge behalten und das ganze noch einmal mit dem Faltenwespenbeauftragten absprechen.“

Fachbereichsleiter Steffen Zorn würde im Herbst am Liebsten die eh schon morschen Baumstämme entfernen, unter denen die Bienen aktuell nisten. „Wenn das gesetzlich möglich ist, dann sollten sie sofort dort wegkommen“, stellt der Rathausmitarbeiter klar.