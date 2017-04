Wiedwald und anderen Werder-Helden ganz nahe

AG „Dream Teams“ an der Grundschule Baden in Bremen

+ Nur zu gerne scharten sich die Kinder um Werder-Torwart Felix Wiedwald. Links ist dessen Oma Gudrun Wiedwald zu sehen.

Baden/Bremen - Für manch einen Jungen, für manch ein Mädchen ging unlängst vermutlich ein Traum in Erfüllung. Die Arbeitsgemeinschaft „Dream Teams“ an der Grundschule Baden unternahm einen Ausflug zum Bremer Weserstadion, und dort trafen die Kinder nach einem kurzen Rundgang durchs „Wuseum“ und einem Abstecher in den Presseraum auf Torhüter Felix Wiedwald und andere Werder-Profis. Ein Riesenerlebnis für die jungen Fußballfans.