Traditionelles Wiedersehen nach Weihnachten

+ © Hemmen © Hemmen

Der 27. Dezember hat für Achimer Schulabgänger einen festen Platz im Terminkalender. Seit 1996 veranstaltet das Kulturhaus Alter Schützenhof an diesem Tag die Wiedersehensparty für Achimer Schulabgänger und Schüler.

Da viele Ehemalige über Weihnachten in der alten Heimat weilen, ist dieser Tag wie gemacht dafür, sich zu treffen. Allerdings werden die älteren Semester merklich weniger, so Mitorganisator Dennis Meinken. Über 450 Gästen hatten sich aber immerhin diesmal zur Party im Kasch eingefunden. Die DJ’s sorgten mit einem bunten Mix aus Charts, Abihits und Wünschen der Gäste für beste Stimmung. Bei Bier, Sekt, Selters und Longdrinks wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen gefeiert, getanzt und sich unterhalten.