Schwimmen unter grauen Wolken: Wie sich der Sommer bisher auf die Gästezahl im Achimer Freibad auswirkt

Von: Nina Baucke

Niko Kassuhn (l.) ist der Neue im Team von Thomas Anker für die Aufsicht im Achimer Freibad. Dort ziehen auch bei miesem Wetter Unverdrossene ihre Bahnen. © Baucke

Dauerregen und Sommerstürme laden derzeit nicht unbedingt zum Freibadbesuch ein – wirklich? Tatsächlich sind die Zahlen von diesem Jahr von denen des Vergleichszeitraums 2022 gar nicht so weit entfernt, wie Betriebsleiter Thomas Anker erklärt. Unermüdliche Schwimmer sind jeden Tag dort.

Achim – Drei Schwimmer ziehen unverdrossen ihre Bahnen in dem 25-Meter-Sportbecken, eine Frau verlässt gerade die Umkleiden und verpackt ihre Haare unter der eng anliegenden Badekappe – und zugleich schüttelt der Wind die Bäume durch, die das Freibadgelände umringen, und lässt den Regen schräg auf die Wasserfläche niedergehen, während tiefgraue Wolken über den Himmel ziehen. Es ist ein Tag, der zuletzt eher die Normalität im Achimer Freibad abbildet und nichts Gutes für die Besucherzahlen in diesem Jahr erahnen lässt. Doch das täuscht, wie Betriebsleiter Thomas Anker deutlich macht.

„Im vergangenen Jahr hatten wir im Vergleichszeitraum 29 000 Badegäste, dieses Jahr bisher 24 000. Das ist ein Unterschied von zwei, drei gut besuchten Tagen und somit gar nicht so groß wie es erscheinen mag“, macht er deutlich. Denn an den schönen Tagen in diesem Jahr können es im Achimer Freibad gut 1 500 bis hin zu 2 000 Gästen pro Tag sein. Aktuell sind es erheblich weniger, doch „50 bis 70 Gäste sind es immer, egal bei welchem Wetter“, so Anker. Lediglich im Mai waren es einmal nur knapp 30 Schwimmer.

Personalengpass vor den Ferien

Bei dem derzeit durchwachsenen Wetter gibt es trotzdem keine Einschränkungen für den Badebetrieb. Anders ist die Lage, wenn ein Gewitter aufzieht. „Dadurch, dass wir Edelstahlbecken haben, müssen die Badegäste dann den kompletten Schwimmbereich verlassen“, erklärt Anker. „Es wäre fatal, auf den ersten Blitz zu warten.“ Ist ein Abflauen abzusehen, können die Badegäste solange abwarten, „aber wenn sich das festsetzt, machen wir auch mal früher dicht“, sagt Anker. Das sei in diesem Jahr auch bereits vorgekommen.

Die Witterung der vergangenen Wochen hat bereits dazu geführt, dass die Bremer Freibäder ihre Öffnungszeiten einschränken. Das wird in Achim nicht passieren, „im Gegensatz zu den Bremer Bädern haben wir hier immer 24 Grad Wassertemperatur, im Planschbecken sind es sogar 26 Grad“, betont Anker. Lediglich in den Tagen vor den Sommerferien hatte das Bad seine Betriebszeiten etwas zusammengestrichen, das hing allerdings mit der Personalsituation zusammen. „Wir hatten zwei nicht besetzte Stellen“, erklärt Anker die Situation. Inzwischen ist eine mit Niko Kassuhn wieder besetzt, der Emder ist über Bremen nun in Achim gelandet. Eine weitere Kraft kommt nach dem Saisonende am 1. Oktober, wenn sich der allgemeine Schwimmbetrieb wieder ins Hallenbad verlagert.

Wir haben schon die Situation, dass sieben- bis achtjährige Kinder, die eigentlich bereits Schwimmen können sollten, es aufgrund der Ausfälle in den Coronajahren nicht können.

Das ist derzeit noch wegen Revision geschlossen, unter anderem mussten defekte Fliesen im Schwimmerbecken erneuert werden, nächste Woche Donnerstag soll es wieder für die Schulen sowie die Vereine seine Pforten öffnen. Auch der Bedarf an Schwimmkursen ist nach wie vor hoch: „Wir haben schon die Situation, dass sieben- bis achtjährige Kinder, die eigentlich bereits Schwimmen können sollten, es aufgrund der Ausfälle in den Coronajahren nicht können“, erklärt Anker. „Daher haben wir derzeit bei den Schwimmkursen lange Wartelisten, die wir jetzt nach und nach abarbeiten. Aber vermutlich ist in dieser Zeit vieles, was mit Bewegung zu tun hat, eingeschlafen. Das muss erst einmal alles wieder mobilisiert werden.“

Mobilisieren in diesem Jahr musste Anker auch bereits den Sicherheitsdienst: „Im Großen und Ganzen ist es in diesem Jahr bisher ruhig geblieben. Aber wir hatten auch Badverweise, unter anderem, weil Badegäste illegalerweise über den Zaun auf das Gelände gelangt sind, um nichts bezahlen zu müssen, oder sie sich nicht an die Baderegeln gehalten haben“, erinnert er sich. „Und manchmal, wenn die Ansagen der Kollegen nicht fruchten, muss es mithilfe des Sicherheitsdienstes geklärt werden.“ Er ist überzeugt: „Die Kollegen hier genießen die Unterstützung durch den Sicherheitsdienst.“ Lässt die Wetterprognose in einem Abstand von gut einer Woche einen warmen Tag erwarten, heuert Anker den Sicherheitsdienst an. „Wir gucken immer, dass wir einen Vorlauf von fünf Tagen haben.“ Mit soviel Voraussicht wie möglich ist, „denn das Ganze wieder abzubestellen kostet Geld“.

Inzwischen sind weitere Unverwüstliche eingetroffen, die Wolkendecke reißt nach und nach auf, die Sonne scheint: Sie könnten Glück haben, neben dem Schwimmbeckenwasser nicht auch noch Wasser von oben zu bekommen.