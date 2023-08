ACHIMER EHRENPREIS Martin Grabolle geht in jeder freien Minute dem TSV Achim zur Hand

+ © leipold Martin Grabolle ist in seiner Freizeit oft auf dem Gelände des TSV Achim anzutreffen und großer Werder-Fan. © leipold

Achim – Der TSV Achim ist für Martin Grabolle wie ein zweites Zuhause. Fast jeden Tag ist er auf dem Gelände, „um nach dem Rechten zu sehen, auch mal Klartext zu reden, wenn Leute sich nicht an die Regeln halten.“

Jetzt sitzt der 41-jährige Achimer auf der Holzbank hinter dem Vereinsheim. Eine Flasche Cola vor sich. „Ich wollte was bewegen, den Kindern und Jugendlichen was beibringen“, erzählt er. Das tat er in der Fußballabteilung des TSV 18 Jahre lang, sportlich wie auch menschlich.

„Alle, die ich trainiert habe, grüßen mich bis heute, dann habe ich wohl was richtig gemacht“, sagt er. Inzwischen ist er Betreuer der ersten Herrenmannschaft, füllt Spielberichte aus, legt Spielbälle bereit, begrüßt die Mannschaften und Schiedsrichter. Die Vorzeigetruppe der kickenden Zunft des TSV hat an diesem Dienstagabend Training.

Er selbst hat früher auch Fußball gespielt, trat dem Verein 1997 bei, spielte erst in der C-Mannschaft und zuletzt bei den Herren, bis sein Knie nicht mehr mitmachte. Dem TSV Achim blieb Grabolle trotzdem treu, denn er schätzt die Kameradschaft dort sehr.

„Ich kenne viele seit Jahren, noch aus der Schulzeit.“ Und alle kennen ihn. Die Spieler, die nach und nach zum Training kommen, begrüßen ihn mit Handschlag. Von Weitem wird gewunken und ein „Hallo“ zugerufen. Eine Mutter spricht ihn an, sie sucht die Jacke ihres Sohnes, die er wohl vor den Ferien auf dem Platz verloren hat. „Da muss ich mal gucken“, verspricht er. „Das wäre meine letzte Hoffnung“, sagt sie.

Martin Grabolle ist immer zur Stelle, um mal die Sporthalle aufzuschließen, er unterstützt bei Jugendevents, hilft der Leichtathletikabteilung beim Sportabzeichen. Und seit 2007 beinahe jeden Samstag bei der Altpapiersammlung auf dem Vereinsgelände. Der Container wird tags zuvor angeliefert. Bevor Grabolle weiter zu seiner Nachtschicht fährt, bereitet er alles Nötige für die Sammlung vor. Das Gelände schließt er zur Sicherheit ab, denn der Container steht nun dort. Ein bisschen versteckt steht er dann. Allzu oft wurde der Container schon für die wilde Müllentsorgung missbraucht, weshalb die Kartons jetzt auch bei der Abgabe durchgesehen werden.

+ Mit Urkunde, nebst Bürgermeister Rainer Ditzfeld und Ratsvorsitzender Ute Barth-Hajen. © bartz

„Was sich da alles drin findet“, sagt er und schüttelt den Kopf: DVD’s, Glas, Styropor, Tapetenreste, eine Tür lag auch schon im Container.

Zu Corona-Zeiten nahmen die Papiermengen so zu, dass der Verein anfing, das Altpapier wieder entgegenzunehmen: ein Wochenende die Handballer, das andere die Fußballer. „Wir haben viele ältere Kunden, die froh über die Hilfe sind“, berichtet Grabolle, der nach der Nachtschicht wieder vor Ort präsent ist. „Ich schlafe ein paar Stunden vor und nach der Arbeit“, erklärt er, wie er trotz seiner Nachtarbeit immer da sein kann, wenn Hilfe benötigt wird.

„Das macht mir Spaß. Lieber so, als zu Hause rumzusitzen, da habe ich hier mehr von“, sagt Martin Grabolle. So kommen einige Stunden zusammen, die er sich in der Woche ehrenamtlich kümmert – 15 bis 20 Stunden schätzt er, „allein schon durch die Spiele, die Vor- und Nachbereitung.“ Und eben die Altpapiersammlung.

„Grabolle hat in sechs Jahren rund 300 Altpapiercontainer durchgeschleust, was 850 Tonnen entspricht“, machte TSV-Vorsitzender Burkhardt Bless in seiner Laudatio bei der Verleihung des Achimer Ehrenpreises an den 41-Jährigen deutlich. Dass er für seinen Einsatz auf diese Weise geehrt wird, „das macht mich schon stolz, ist ja auch eine Anerkennung vom Verein“, sagt Grabolle.

Nur eines schafft es, dem TSV Achim den Rang abzulaufen: Werder Bremen. Grabolle ist schon sehr lange großer Fan des Bundesligisten, trägt an diesem Tag ein Trikot der Grün-Weißen. „Ich war als Zehnjähriger mit meinen Eltern in der Ostkurve“, erzählt er. Das hat ihn zum Fußball gebracht. Er hat eine Dauerkarte und ist bei jedem Heimspiel im Weserstadion. Und wenn es die Zeit erlaubt, fährt Martin Grabolle mit zu den Auswärtsspielen, dann muss der TSV auch mal ohne ihn auskommen.