„Werden von der Stadt missbraucht“: Anwohner laufen Sturm gegen Schranke an Grundschule

Von: Michael Mix

Teilen

Martina Waldmann, Hermann Kardel und weitere Anwohner der Paulsbergschule wollen eine Schranke dort verhindern. © Mix

Anwohner in Achim haben „Widerspruch“ gegen das geplante Durchfahrtsverbot an der Grundschule am Paulsberg eingelegt. Sie werfen der Stadt „Nötigung“ und „Erpressung“ vor.

Achim – Mit Beginn des neuen Schuljahres am Donnerstag, 17. August, geht an der Grundschule am Paulsberg die – noch zu montierende – Schranke runter. Während der Unterrichtszeit sowie kurz davor und danach, von 7.30 bis 14 Uhr, kann dann keiner mehr mit dem Auto über das Schulgelände fahren. Damit will die Stadt Achim den „Durchgangsverkehr“ dort unterbinden.

Denn wegen Überfahrten von Anliegern und Anlieferern sei es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen für spielende Schulkinder gekommen. Ein Vorgehen, mit dem Anwohner der Straßen Im Orte und Zimmerplatz allerdings alles andere als einverstanden sind.

Streit in Achim um Wegerecht und Sicherheit erreicht neue Eskalationsstufe

Sie haben in einem von zehn Bürgerinnen und Bürgern unterzeichneten und Bürgermeister Rainer Ditzfeld am Dienstag überreichten Schreiben „Widerspruch“ gegen das Durchfahrtsverbot eingelegt, wie Gruppensprecher Hermann Kardel mitteilt. Im Gespräch mit dieser Zeitung werfen er und seine Nachbarin Martina Waldmann der Stadt in dieser Angelegenheit sogar „Nötigung“ und „Erpressung“ vor. Der seit Jahren zwischen Anwohnern und Behörden schwelende Streit in Sachen Wegerecht und Sicherheit der Kinder erreicht damit eine neue Eskalationsstufe.

Hier ist doch nie was passiert.

„Hier ist doch nie was passiert“, sagt Kardel. Es sei noch kein Kind zu Schaden gekommen. Und wer nutze denn die kleine Straße, die zwischen Schulgebäuden und an der großen Spielfläche entlang führt, überwiegend? Die Strecke passierten Anwohner mit dem Auto „insgesamt nur zehnmal pro Tag“. Dagegen schlügen Eltern und Lehrkräfte dort mit rund 50 Fahrten zu Buche, behauptet Hermann Kardel.

Nach Angaben der Stadt werden während der Sperrzeit auch die sechs Parkplätze entlang der Turnhalle nicht nutzbar sein. Dafür sollen neue Stellflächen rechts von der Sportstätte entstehen, von der Paulsbergstraße / Im Orte aus kommend.

Vorschlag der Anwohner: „Lehrer hinter der Turnhalle parken“

Kardel schlägt stattdessen vor, „dass die Lehrer hinter der Turnhalle parken“. Dafür könnte die Stadt eine Zufahrt von der Grashoffstraße schaffen. Auch sollten die Pflanzbeete und Bänke entlang der Fahrbahn über das Schulgelände verschwinden, „dann wäre mehr Platz für die Anwohner, dort durchzufahren“.

Die immer wieder von der Stadt genannte Alternative, die Route über den Zimmerplatz zu nehmen, erachtet Kardel als „problematisch“. Dort gebe es enge Kurven, „mehrere Autofahrer sind dort schon gegen Pfosten gefahren“. Links in Richtung Bahnhof abzubiegen sei schwierig, „auch weil morgens und mittags der Schulbus jeweils 20 Minuten lang die Paulsbergstraße blockiert“.

Gerade wer sich mit größeren Fahrzeugen fortbewege, müsse also die Strecke nehmen, die die Stadt nun halbtags dicht machen wolle. „Dort könnte doch eine Ampellösung Abhilfe schaffen“, wirft Martina Waldmann ein.

Anwohner an Grundschule am Paulsberg: „Durch uns liegt keine Verkehrsbehinderung vor“

Mit Hermann Kardel ist sie sich einig: „Durch uns liegt keine Verkehrsbehinderung vor. Und es ist unsere Zuwegung.“ Und das müsse auch so bleiben. Beide sind in ihrer Wortwahl nicht zimperlich, sprechen von „Nötigung“ und „Erpressung“ und sagen: „Wir werden von der Stadt missbraucht.“

Wir werden von der Stadt missbraucht.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld schüttelt darüber den Kopf. Die Probleme mit den Anwohnern herrschten ja schon seit Jahren. „Aber in den vergangenen Monaten ist das nochmal eskaliert“, sagt er auf Nachfrage. Anlieger, aber auch Paketboten, die mit ihren Wagen das Schulareal befahren, seien mit Kindern, Lehrkräften und Eltern „ins Gehege gekommen“.

Hochrangige Vertreter der Stadt Achim, der Grundschule und der Polizei hätten sich deshalb auf die Installation einer Schranke verständigt. „Das ist für alle Seiten die sicherste Lösung“, stellt Ditzfeld fest.

Ausnahmegenehmigungen zum Öffnen der Schranke möglich

Die Anlieger könnten sehr wohl über die benachbarten Straßen ausweichen. „Ich bin da schon problemlos langgefahren.“ Und wenn mal größere Fahrzeuge, etwa ein Möbelwagen, die Sackgasse Im Orte erreichen müssten, „können wir dafür gerne Ausnahmegenehmigungen erteilen und die Schranke aufmachen“, merkt der Bürgermeister an.

Einem etwaigen Rechtsstreit mit Anwohnern sieht Ditzfeld gelassen entgegen. „1986 gab es deswegen schon eine Klage von Heidemarie Kardel vor dem Verwaltungsgericht Stade. Das hat der Stadt Recht gegeben.“

Das Wichtigste aus dem Landkreis Verden: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

In vier, fünf Jahren werde das „Theater“ ohnehin vorbei sein. „Es soll ja bekanntlich eine neue Grundschule auf dem ehemaligen Schröder-Grundstück nördlich der Bahn gebaut werden.“

Doch jetzt komme die Stadt um eine Schranke an der heutigen Lernstätte nicht umhin. „Die wird zum ersten Schultag nach den großen Ferien stehen“, unterstreicht Bürgermeister Ditzfeld. „Die Sicherheit der Kinder steht an erster Stelle.“