„Das Wichtigste ist ein gutes Herz”

Achim - Von Ingo Schmidt. Nach viereinhalb Jahren verlässt Rektorin Philine Myburgh die Grundschule Am Paulsberg. Am Freitagvormittag verabschiedete sich die Schulleiterin von Schülern und Kollegium, um in Schwanewede eine neue Herausforderung anzunehmen. „Die Entscheidung ist mir wirklich schwergefallen“, versicherte die 37-Jährige. Aber mit diesem Schritt wolle sie Beruf und Familie endlich besser in Einklang bringen.

Bereits zum 1. Februar tritt sie die Nachfolge von Rektor Rolf Tigges an der Dreienkampschule in Schwanewede an. Die Grundschule im Ganztagsbetrieb liege deutlich näher an ihrem Wohnort Lesum, und durch kürzere Wege gewinne sie mehr Zeit für Ehemann und ihre beiden sieben und drei Jahre alten Kinder. „Ich werde vieles vermissen und weiß, was ich an der Paulsbergschule gehabt habe“, erklärt die Pädagogin. Sie hinterlasse ein tolles Team, viele funktionierende Kooperationen, ein wildes Treiben der „Bunten Klasse“ der Lebenshilfe und eine schöne Stadt. Als sich aber die Möglichkeit zum Wechsel anbot, habe sie nicht lange gezögert. Bereits im vergangenen Sommer war die Bewerbungsphase um die Rektorenstelle gestartet, aber erst jetzt sei eine Entscheidung zu ihren Gunsten getroffen worden.

Kollegium und Schüler bedauerten den Weggang, hätten aber andererseits vollstes Verständnis. Der weite Weg zur Dienststelle hätte eine enorme organisatorische Strapaze bedeutet, die nochmals durch die langwierige Sanierung der Autobahnbrücke über die Lesum gesteigert war. Ihre Aufgaben in Achim legt Myburgh übergangsweise in sehr gute Hände: Kommissarisch leitet die bisherige Stellvertreterin Babette Wöckener den Lehrbetrieb, die seit 26 Jahren die Pauslbergschule maßgeblich geprägt hat. „Ich bin mir sicher, dass die Stelle bis zum Sommer neu besetzt werden kann“, sagte Philine Myburgh, denn die Schule habe einen sehr guten Ruf, liege nahe an Bremen und verfüge über funktionierende Strukturen mit einer aktiven Elternschaft sowie zuverlässigen Kollegen.

Zur Verabschiedung hatten einzelne Klassen Gedichte und Lieder vorbereitet und bei einer kleinen Feier in der Schulturnhalle vorgetragen. Für ihre Schüler fand Philine Myburgh ein letztes Mal viele warme Worte. „Das Wichtigste ist ein gutes Herz“, erklärte die scheidende Rektorin und überreichte jedem Kind zum Abschied ein Marshmallow-Herz.