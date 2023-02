„1001 Nacht“ mit Blick auf Weser genießen

Von: Michael Mix

Alaa Hamdan, der neue Betreiber des Gastronomiebetriebs an der Weser, freut sich auf viele Gäste. © Mix

Achim-Bollen – Während die „Alte Feuerwache“ mitten in Achim nach dem Rückzug von Wirt Christian Detert im Dezember nach wie vor leer steht, geht der Betrieb beim Bollener „Deichkind“ nach der Schließung zum Ende des vorigen Jahres nun unter neuem Namen mit einem neuen Pächter und komplett anderer Speisekarte weiter. Am 1. Februar hat in der idyllischen Lage an der Weser nahe der Bremer Stadt- und Landesgrenze das orientalisch ausgerichtete Restaurant „Hamdans“ eröffnet.

Martina und Philipp Bomke, die das Lokal ganz am Rand von Achim zehn Jahre geführt hatten, jetzt neue Wege beschreiten wollen, denen die Immobilie aber weiterhin gehört, haben mit dem gebürtigen Syrer Alaa Hamdan einen neuen Betreiber gefunden.

„Wir kennen uns seit gut zwei Jahren. Ich mache hier gerne weiter“, sagt der 28-Jährige, der nach eigenen Angaben schon als 17-Jähriger in einem renommierten Hotel in seiner Heimat gekellnert hat und 2016 wegen des Kriegs in Syrien nach Deutschland geflüchtet ist.

Nachdem er zunächst in Stuttgart gelandet war, wie Hamdan erzählt, ging er nach Bremen, um dort an der Universität die deutsche Sprache zu erlernen, was übrigens hervorragend geklappt hat. „Nebenbei habe ich in der Gastronomie gejobbt, erst in einem Burgerladen, später in einem Hotel am Flughafen.“ Zuletzt arbeitete Alaa Hamdan „als zweiter Mann im Service im Gourmetrestaurant des Bremer Park-Hotels“.

Als er von der Absicht des Ehepaars Bomke hörte, das zuletzt mit Küche ebenfalls auf gehobenem Niveau aufwartende „Deichkind“ aufzugeben und stattdessen dort eventuell, wie schon ringsherum auf dem Gelände, weitere Ferienwohnungen zu schaffen, war der ehrgeizige Flüchtling und Branchenkenner zur Stelle. „Nein, nein, bloß nicht für immer schließen“, sagte Hamdan, er wolle das traditionsreiche Gasthaus an der Bollener Dorfstraße 60 weiterführen. Solange Wirt Heiko Distler dort hinter der Theke stand, hieß es „Osmers Sommergarten“, 2010 übernahmen dann Claudia und Thorsten Bomke das in die Jahre gekommene Lokal, renovierten es und gaben ihm den Namen „Deichkind“, bevor 2012 seine Schwester Martina und Ehemann Philipp an der Adresse in das Gastronomiegeschäft einstiegen, das Haus modernisierten, um einen Wintergarten mit Weserblick erweiterten und schließlich kauften.

Nach den gesammelten „Erfahrungen in Küche und Service“ macht Alaa Hamdan nun also als Chef dort weiter. Als angestellte Kraft tätig zu sein, habe ihm zwar auch Spaß gemacht. „Aber irgendwann muss man seinen eigenen Weg finden“, beschreibt der junge Mann seine Motivation, das Zepter bei dem Gastronomiebetrieb in dem kleinen, abgelegenen Achimer Ortsteil, in dem es mit dem „Bollener Dorfkrug“ sogar noch einen zweiten gibt, zu übernehmen.

An der bisherigen „schönen Einrichtung“ habe er kaum etwas geändert, nur einige Tische umgestellt und mit neuen Läufern und frischen Blumen bestückt, berichtet Hamdan. Auf der freigeräumten Fläche gegenüber der Theke wolle er noch ein „gemütliches Sofa“ aufstellen. Und im Sommer solle die bei vielen Gästen beliebte große Terrasse, die einen tollen Ausblick auf den Fluss erlaubt, mit neuem Mobiliar wiedereröffnet werden.

Das bisherige Restaurant „Deichkind“ hat am 1. Februar unter dem neuen Namen „Hamdans“ wiedereröffnet. © -

Die Speisekarte unterscheidet sich deutlich von der des „Deichkinds“. Das „Hamdans“ biete „orientalische Küche, kombiniert mit deutscher und europäischer Küche“, beschreibt der Namensgeber des „gehobenen Restaurants mit gehobenem Service“ das Angebot. Die verwendete Ware, die er vor allem vom Bremer Naturkostladen und von einem Fleischerzeuger in der Lüneburger Heide beziehe, habe allesamt Bio-Qualität.

Und das, was der Gast im „Hamdans“ bestellen und essen kann, sind keineswegs Gerichte von der Stange, sondern zum Großteil Eigenkreationen. 90 Prozent davon habe er in den vergangenen Wochen zusammen mit Philipp Bomke, der die beiden syrischen Köche noch bis Mitte März in der Küche unterstützen werde, entwickelt, betont Alaa Hamdan nicht ohne Stolz.

Auf der Karte stehen „Mazza“, das seien kalte Vorspeisen, beispielsweise Babagamouj – „Auberginen-Tatar“, aber auch „Manakish“, etwa Kastaleta – „gegrilltes, saftiges Bio-Hähnchen“, erklärt der Wirt, der sich zusammen mit Aushilfen um das leibliche Wohl der Gäste kümmert. Darüber hinaus gibt es Burger „auf selbst gemachtem Brot“, Salate und Hauptgänge mit so verführerischen Namen wie „1001 Nacht“ sowie eine kleine Auswahl an speziellen Desserts.

Das „Hamdans“ hat dienstags bis donnerstags ab 16 Uhr geöffnet, freitags bis sonntags von 11 Uhr an. Montags ist Ruhetag.