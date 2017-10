Wertschätzung für Schätze

Etliche Sammler beim Briefmarkentauschtag im Kulturhaus Alter Schützenhof

+ ...und ermöglichten unter anderem den interessierten Besuchern, mit Expertenblick den Wert ihrer eigenen Sammlung schätzen zu lassen. - Fotos: Hägermann

achim - Die zweite diesjährige Tauschbörse des Vereins der Achimer Briefmarkensammler zog am Sonntag eine beachtliche Zahl an Besuchern ins Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch). Diese Veranstaltung lockt regelmäßig nicht nur Sammler aus der näheren Umgebung, sondern auch solche aus größeren Städten. Denn die Achimer Tauschbörse verspricht fachliche Gespräche und die Erweiterung der eigenen Sammlung. Vorsitzender der Achimer Briefmarkensammler ist Ralf Pröttel. Als Kind schon hatte die Sammelleidenschaft ihn gepackt. Ein Wunder war das nicht: Sein Opa arbeitete bei der Post. „Das Angebotsspektrum bei uns“, sagte Ralf Pröttel, „ist umfangreich.“ Der Reiz für junge Leute allerdings hält sich in Grenzen: „Die sammeln im Internet.“ Verloren gehe dabei natürlich die haptische Erfahrung mit Pinzette und tatsächlichen Alben, de-