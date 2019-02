Wenn die Kirche eine Baustelle ist

Achim - VON MICHAEL MIX. Handwerker statt Priester und Gläubige bestimmen in diesen Wochen das Bild in der St.-Matthias-Kirche an der Meislahnstraße in Achim. Der Berichterstatter betritt einen nackten Raum, in dem die Bänke ebenso fehlen wie Lampen und der Boden mit Flies abgedeckt ist, während der Altar durch eine Plastikplane vor Unheil geschützt wird. Maler und Elektriker nutzen für ihre Arbeiten in der Höhe ein fahrbares, bis unter die Decke reichendes Baugerüst.

Der Innenraum des in den 50-er Jahren erbauten katholischen Gotteshauses wird seit Anfang Januar renoviert. Was länger als geplant dauert. Statt Anfang März in der herausgeputzten, generalüberholten Kirche eine Art Einweihung zu feiern, hat die St.-Matthias-Gemeinde den „Wiedereröffnungsgottesdienst“ auf Sonntag, 31. März, verschoben, teilt Angelika Hilken, Mitglied des Bauausschusses im Pastoralrat, mit. Kirchgänger müssen also noch länger nach St. Paulus in Oyten ausweichen.

Viele packen mit an, um die Heimstätte der Achimer Katholiken auf Vordermann zu bringen. Zunächst galt es, die „heilige Halle“ für die Renovierungsarbeiten vorzubereiten. Hausmeister Franz-Josef Kannen, weitere Helferinnen und Helfer aus der Gemeinde sowie Beschäftigte des Malerbetriebs Hamann und von Elektro Wolters räumten zu Beginn des Jahres mit vereinten Kräften den Innenraum leer. Die Bänke wurden in ein Firmenlager nach Oyten transportiert.

Und dann legten die Handwerker richtig los. „Mitarbeiter haben die Wände abgewaschen und abgeschliffen oder abgespachtelt, insbesondere die rußigen Ecken im Altarraum“, berichtet Andreas Hamann, Chef der Malerfirma aus Achim-Baden. Auch die Deckenflächen und Holzbalken behandelten sie vor.

Parallel legten nach Angaben von Hilken Elektriker neue Kabel, zusätzliche Steckdosen schufen sie ebenfalls. Zudem bauten Mitarbeiter einer Aachener Firma eine Belüftungsklappe für die Heizung ein, und Fachkräfte aus Rotenburg installierten Fensterrotoren.

Inzwischen erstrahlt das Innere von St. Matthias in frischem Weiß, in Antikweiß, um genau zu sein. Die Wände und die Decke sind in dieser Farbe, für die sich der Pastoralrat laut Hilken mit knapper Mehrheit entschieden hatte, gestrichen worden. Längs- und Querbalken an der Decke heben sich in hellgrauem Ton davon ab. „Wir sind zwei Wochen eher fertig als geplant“, freuen sich Hamann und Hilken mit Blick auf den jetzt deutlich helleren Kirchenraum.

Dafür hakt es bei den Lampen, die als Lichtquelle für die Besucher im Hauptschiff dienen sollen. Die sechs einen Quadratmeter großen Leuchtkörper „mit Messingbändern drin, in Anlehnung an die messingfarbenen Apostelleuchter an den Wänden“, erläutert Hilken, sind noch nicht fertig. „Die beauftragte Firma im Sauerland hat Lieferschwierigkeiten.“

Elektriker der Achimer Firma Wolters werden außerdem noch weitere, kleinere LED-Leuchten im Eingangsund Seitenbereich sowie auf der Orgelempore anbringen. „Der Altarraum bekommt acht Zylinderpendelleuchten“, informiert Hilken. Das große Kreuz und das Relief können bald sogar durch neue Lichtbänder glänzend in Szene gesetzt werden.

Am Schluss, wenn das Baugerüst aus der Kirche raus ist, wird noch der Steinfußboden gereinigt und imprägniert. Dann müssen nur noch die Sitzgelegenheiten wieder rein in die gründlich aufpolierte „gute Stube“ von St. Matthias. Die Gottesdienstbesucher werden am 31. März auf aufgearbeiteten Bänken in Teakoptik Platz nehmen.

Und dann wahrscheinlich von Pfarrer Matthias Ziemens zu hören bekommen, dass die Kirchenrenovierung auch finanziell gelungen ist. Das Bistum Hildesheim, zwei Bonifatiuswerke, die Gemeinde St. Matthias und Spender haben schon jetzt die für das Projekt veranschlagten 130 000 Euro aufgebracht.