Wenn Kinder ein neues Zuhause brauchen

Von: Dennis Bartz

Valentine Schirmer, Leiterin der Achimer Stadtbibliothek, freut sich über die neuen Bücher vom Verein Pivke (im Bild zweiter Vorsitzender Matthias Westerholt), die über das Thema „Pflege- und Adoptivkinder“ informieren. © Bartz

Achim – Wenn Kinder aus ihrem Elternhaus geholt werden müssen, weil sie dort vernachlässigt, misshandelt oder missbraucht werden, sucht das Jugendamt für sie als Alternative zum Heim einen Platz bei Pflegeeltern. „Aktuell sind etwa 120 Kinder im Landkreis Verden auf diese Weise untergebracht. 80 Prozent von ihnen leben bei einer unserer 54 Mitgliedsfamilien“, erklärt Matthias Westerholt, zweiter Vorsitzender des Vereins der Eltern und Freunde der Pflege- und Adoptivkinder im Landkreis Verden (Pivke).

Um über dessen Arbeit und das wichtige Thema „Pflegeelternschaft“ zu informieren, das laut Westerholt noch immer ein „Nischendasein“ fristet, hatte der Verein Pivke bereits vor einigen Jahren Kontakt zur Stadtbibliothek in Achim aufgenommen. „Wir haben seitdem mehr als 140 Medien gespendet, darunter Fachbücher, Biografien, Kinderbücher und Filme. Wir stocken das Angebot nun um weitere zehn Medien auf“, erklärte Matthias Westerholt kürzlich in einem Pressegespräch und bedankte sich bei der Stadtbibliothek für die Unterstützung.

„Es ist sehr wichtig, dass sich interessierte Bewerber vorab umfassend informieren können sowie dass Pflegeeltern die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, zum Beispiel über die Folgen einer Fasd-Störung, die bei vielen Kindern als Folge der Alkoholsucht ihrer Eltern auftritt. Dazu gibt es nun einige neue Bücher auf dem Markt“, so Westerholt weiter.

Die Leiterin der Stadtbibliothek, Valentine Schirmer, stellt dem Verein gerne Regale in der Bibliothek zur Verfügung: „Wir helfen damit dabei, auf das Thema aufmerksam zu machen und es mehr in das Bewusstsein der Menschen zu rufen. Der deutsche Film ,Systemsprenger‘ wird von den Gästen der Bibliothek häufig ausgeliehen. Aber auch die weiteren Medien sind gefragt.“

In Deutschland gibt es insgesamt etwa 80 000 Pflegekinder. „Meist werden die Jungen und Mädchen im Alter von unter drei Jahren vom Jugendamt aus den Familien geholt, für Monate oder auch auf Dauer“, berichtet Westerholt. Der Bedarf an weiteren Pflegeeltern sei immer vorhanden.

Der Verein Pivke berät Paare, die sich vorstellen können, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen: „Viele Eltern unterschätzen, was auf sie zukommt. Sie sollten sich intensiv mit der kindlichen Entwicklung beschäftigen. Die meisten Pflegekinder haben aufgrund dessen, was sie erlebt haben, einen größeren Bedarf. Viele Kinder haben Traumata, unter denen sie leiden, aber auch Autismus spielt oft eine Rolle“, erklärt Matthias Westerholt, der sich über weitere aktive Mitglieder im Verein freut.

Pivke leistet allgemeine Lobbyarbeit und bietet drei Gesprächskreise an, in Ottersberg, Verden und Achim. Die Pflegeelterngruppe in der Weserstadt trifft sich einmal pro Monat donnerstags um 20 Uhr in der Erziehungsberatungsstelle, Obernstraße 11. Interessierte nehmen vorab Kontakt zu Diplom-Psychologin Yvonne Sokoll auf, die den Gesprächskreis leitet. Sie ist unter Telefon 0172/7174611 und per E-Mail an yvonne.sokoll@gmail.com zu erreichen. Zusätzlich bietet Pivke regelmäßig Fachveranstaltungen, lädt die Familien zum Sommerfest ein und plant ein neues Projekt mit einer Tanzpädagogin. Bei der Arbeit wird der Verein vom Landkreis Verden finanziell unterstützt.

Die Stadtbibliothek ist dienstags und donnerstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mittwochs, freitags und samstags von 9 bis 12 Uhr.

Weitere Infos über den Verein Pivke gibt es unter www.pivke-verden.de.