Wenn der Kanarienvogel plötzlich schreit

Achim - Von Michael Mix. „Die Zahl der Fälle ist in jüngster Zeit leicht gewachsen“, berichtet Bernhard Brünjes, seit 15 Jahren ehrenamtlicher Schiedsmann im Flecken Ottersberg. „Es gibt die Tendenz in der Gesellschaft, dem Nachbarn eins auszuwischen.“

Zusammen mit fünf Kollegen aus den übrigen Schiedsamtsbezirken des Amtsgerichts Achim nahm er gestern an einer Dienstbesprechung in der „Zentrale“ teil. Zu dem Erfahrungsaustausch begrüßten die Chefin, Amtsgerichtsdirektorin Sabine Reinicke, und ihre Stellvertreterin Ute Klee auch Vertreter der örtlichen Presse. Und die fragten gleich mal in die Runde: Mit was haben Sie sich denn zuletzt befasst?

„Der klassische Fall ist: Die Hecke wächst über die Grundstücksgrenze hinweg“, begann Fritz-Heiner Hepke, seit 2005 Schiedsmann für Achim-West und -Mitte, und kam sogleich auf die aktuelle Rechtslage zu sprechen: Komme der Nachbar der Aufforderung, den Überhang zu entfernen, nicht nach, dürfe man inzwischen selbst zur Schere greifen, „quasi Selbstjustiz üben“.

Hepke führte auch einen Streit unter mehreren Mietparteien in einem Mehrfamilienhaus an. Da hätten Bewohner eine im Treppenhaus aufgestellte Pflanze als deplatziert empfunden und diese kurzerhand aus dem Fenster geworfen.

„Im Sommer, wenn viele draußen auf der Terrasse sitzen, stört der plätschernde Springbrunnen nebenan. Und da singt der Kanarienvogel des Nachbarn nicht mehr, da schreit er plötzlich“, schilderte Bernhard Brünjes.

Schiedspersonen, erläutern Reinicke und Klee, haben die Aufgabe, streitige Rechtsangelegenheiten zu schlichten. In bestimmten Fällen ist in Niedersachsen die Erhebung einer Klage vor den Amtsgerichten auch erst zulässig, nachdem vor einem Schiedsamt versucht wurde, den Zwist zwischen den Parteien einvernehmlich beizulegen.

Fritz-Heiner Hepke nannte ein Beispiel. Mit einfachen Beleidigungen wie etwa „Du Arschloch“ dürfe man nicht vor Gericht ziehen, sondern müsse eine Schiedsperson einschalten.

Die Justiz begrüßt dieses Verfahren. „Die ehrenamtliche Arbeit der Schiedsleute entlastet die Gerichte“, erklärt Richterin Ute Klee.

Mit den streitenden Parteien getroffene Vereinbarungen seien auch vollstreckbar, fügte Brünjes an. „Da kann dann der Gerichtsvollzieher eben notfalls ein verhängtes Bußgeld eintreiben“, verdeutlichte Klee.

Das niedersächsische Gesetz über gemeindliche Schiedsämter regelt derlei Fragen. Eine den Gerichten vorgeschaltete Schlichtungsinstanz fehlt übrigens in einigen Bundesländern. „In Bremen, Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg gibt es das nicht“, wusste Hepke. Die in Sachsen gebräuchliche Bezeichnung „Friedensrichter“ beschreibe die Arbeit der Schiedsleute treffend, fügte er hinzu.

„Man muss einen goldenen Schnitt finden“, ausgleichend zwischen den Parteien wirken, umriss Bernhard Brünjes (74), der das Ehrenamt jetzt aus Altersgründen niedergelegt hat, die Aufgabe. „Eine Seite muss vielleicht etwas mehr nachgeben als die andere.“

Wer ein Schlichtungsverfahren anstrengt, muss 15 Euro Gebühr bezahlen. Für ein erfolgreiches Schlichtungsverfahren sind mindestens 25 Euro fällig, informierte Jörn Sasse, Geschäftsleiter des Amtsgerichts, der regelmäßig die Protokoll- und Kassenbücher der Schiedsleute im Bezirk prüft.

Aber wie gelangt man überhaupt zu diesem Ehrenamt? „Kandidaten werden häufig von Parteien vorgeschlagen und dann vom Gemeinde- oder Stadtrat gewählt“, hieß es in der Runde. „Bewerber müssen mindestens 30 Jahre alt sein, dürfen keine Vorstrafe haben und auch kein Insolvenzverfahren“, nannte Sabine Reinicke nötige Voraussetzungen für das Schiedsamt.

Reinhard Raake und Martin Rinn, die in Oyten dieser Tätigkeit nachgehen, hoben ihre „sehr gute Zusammenarbeit“ hervor. „Einer führt das Gespräch, der andere das Protokoll“, sagt Rinn und Raake ergänzt: „Wir sind ein eingespieltes Team. Das funktioniert wie in einer langjährigen Ehe.“