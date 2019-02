Wenn die Birke der Eiche das Licht nimmt

Achim - Von Sandra Bischoff. Für die mit einem orangefarbenen Strich gekennzeichneten Stämme sieht es nicht gut aus: Sie fallen demnächst der Motorsäge zum Opfer. Die mit einem Punkt versehenen Bäume dürfen stehen bleiben, sie werden lediglich von Totholz befreit. „Wir haben hier im Stadtwald gewachsene Strukturen, wo die Natur einfach Natur sein durfte“, sagt Förster Michael Müller. Dass sich das nicht immer mit der Verkehrssicherheit verträgt, erklärte er gestern Nachmittag rund 15 Teilnehmern bei einem Rundgang durch Achims grüne Lunge. Grund für die Bürgerinformation, zu der die Stadtverwaltung eingeladen hatte, sind bevorstehende Verkehrssicherungsmaßnahmen.

Etwa 200 Bäume sollen gefällt und aus 140 das Totholz herausgeschnitten werden. Weitere zehn Exemplare werden bis auf den Stamm gefällt, er bleibt als sogenanntes Habitatholz stehen, erläuterte Jasmin Albertus von der Stadtverwaltung.

Betroffen sind die Bäume an den verkehrssicherungspflichtigen Wegen, so zum Beispiel am Naturerlebnispfad, an den Forst- und Rettungswegen, an den Waldrändern, der Dirtbahn und am Waldkindergarten. „Dort müssen wir einen besonders scharfen Maßstab ansetzen“, sagte Müller. Die Trampelpfade durch das etwa 63 Hektar große Gebiet unterliegen allerdings nicht der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht.

Die Gründe für die Fällungen sind vielfältig, erklärte Müller und nannte als Beispiel eine Birke. Diese nehme mit ihrer im Wind schwingenden Krone der benachbarten Eiche das Licht, die darauf hin keine Krone mehr ausbilden könne und absterbe.

Zwar sei es nicht das vorrangige Ziel, Geld mit dem Holz der gefällten Bäume zu verdienen, aber nach Meinung des Försters auch kein verwerfliches. „Holz hat seinen Wert. Deswegen sollte man Bäume, die entnommen werden, auch veräußern, um dadurch die notwendigen Pflegemaßnahmen im Wald gegenzufinanzieren.“ Etwa 20 bis 25 Euro bringe das Holz besagter Birke, gab Müller eine grobe Schätzung auf Nachfrage einer Teilnehmerin.

Pflegearbeiten und auch Fällungen seien immer wieder nötig, aber: „Ich mache nicht mehr, als für die Verkehrssicherheit nötig. Wir nehmen nach und nach vorsichtig etwas heraus“, sagte Müller. Alles andere halte er für übertrieben. „Wir sind hier nicht in einem Park oder in einem Garten.“

Deshalb müsse sich jeder Waldbesucher auch im Klaren darüber sein, dass nach Stürmen auch mal der eine oder andere Ast herunterfallen könne. „Man kann nicht immer die Stadt dafür verhaften.“

Der Stadtwald sei wichtig für Achim. „Wir brauchen diese Achse für den Luftaustausch. Es ist ein Schatz, so etwas mitten in der Stadt zu haben.“