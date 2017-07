Wenn alte Menschen nicht telefonieren können

Achim - Alte Menschen vermissen besonders soziale, persönliche Kontakte. Wenn sie nicht mehr in ihrer vertrauten Umgebung sind, sondern im Altersheim, wird das besonders der Fall sein. Da findet der Kontakt über oft weit entfernt wohnende Verwandte und Bekannte oft telefonisch statt.

Bitter, wenn dann dieses moderne Kommunikationsmittel ausfällt. So geschah es am Dienstagnachmittag in der Seniorenresidenz am Paulsberg. Bis zum Mittwochnachmittag waren dort alle Anschlüsse quasi tot, wie uns Leser berichteten.

Auf Nachfrage vor Ort berichtete uns Einrichtungsleiter Alexander Tripus, dass nach Arbeiten der Telekom an einem Anschluss eines Bewohners am Dienstag plötzlich die ganze Telefonanlage ausgefallen sei. Nur der Anschluss dieses alten Mannes funktionierte noch.

Der Einrichtungsleiter und seine Leute bemühten sich um schnelle Reparatur, doch die Telekom kam erst am Nachmittag des folgenden Mittwochs und ermöglichte dann wenigstens wieder das fernmündliche Kommunizieren. Dass es in ähnlichen Fällen auch schon länger gedauert hat, sei nur am Rande vermerkt.

