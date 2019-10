Das Tor zur Welt im Kleinformat

Tauschbörse im Kulturhaus Alter Schützenhof lockt vor allem altgediente Briefmarkensammler

+ Oliver Klebs aus Bothel ist regelmäßiger Teilnehmer an der Tauschbörse im Achimer Kasch. Fotos: Hägermann

Achim - Von Bernd Hägermann. Briefmarkensammler sind verlässliche Leute. Ihr Hobby betreiben viele schon von Kindesbeinen an. Kurze Unterbrechungen, durch Studium, Beruf und Familie, zwingen bisweilen zu Pausen, ändern aber zumeist nichts an der Faszination, sich systematisch mit den Postwertmarken zu beschäftigen. Denn ohne Konzept gibt es keinen Erfolg. Der bemisst sich in der Regel nicht nach wirtschaftlichen Kriterien, vielmehr ist es das vorrangige Ansinnen von Briefmarkensammlern, Serien zu vervollständigen.