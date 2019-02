Welt im Ausnahmezustand braucht Hilfe

Achim - Von Ingo Schmidt. Als „Ausnahmezustand“ bezeichnet Kabarettist Florian Schroeder die aktuelle weltweite politische und gesellschaftliche Stimmungslage - mit seinem aktuellen Programm, mit eben diesem Titel - versetzte er am Sonntagabend sein Publikum im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) in einen Zustand der Begeisterung.

Schroeder kommt mit multimedialer Unterstützung in den ausverkauften großen Saal: Zur Begrüßung flimmert auf einer breiten Projektionsfläche eine „Collage des Schreckens“ mit aktuellen und vergangenen Filmdokumenten, die Trump, Putin und Erdogan in typischen Sequenzen und in Verbindung mit militärischen Kampfszenen oder Paraden zeigen. „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“, lautet ein Zitat des nationalsozialistischen Völkerrechtlers Carl Schmitt, das als Untertitel zu lesen ist.

Schroeder beobachtet, dass es vielerorts populärer werde, den Ausnahmezustand auszurufen und per Dekret zu regieren. So würden demokratische Strukturen kurzerhand außer Kraft gesetzt, bis eine autokratische Diktatur oder ein sogenanntes Präsidialsystem als „Normalzustand“ etabliert sei. Er sieht einen generellen Ausnahmezustand, einen ständigen Kampf zwischen Gut und Böse - und das Absurde sei, dass die Grenzen immer weiter verschwimmen. Grünen-Vorzeigefigur Joschka Fischer berate heute einen Automobil-Konzern, Popikone und Menschenrechtsverfechter Bono von der Band U2 unterschlage Steuergelder. Im Diesel-Skandal erkennt Schroeder eine parteiübergreifende „große Koalition des Bösen“ gegen die allgemeine Dieselhäme. Lungenfachärzte spielten öffentlich gesundheitsschädigende Auswirkungen der Stickoxide herunter und der Bundesverkehrsminister habe gefordert, dass man Luftwerte besser dort messen solle, wo die Luft am saubersten sei. „Vollkommen absurd“, erklärt Schroeder, „man misst ja auch nicht Fieber bei Kindern, wo die Temperatur am geringsten ist.“ Und im grün-regierten Autoland Baden-Württemberg habe es Anstrengungen gegeben, der Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit zu entziehen, damit der Verein weniger Mittel für den Klageweg zum Erreichen von Dieselfahrverboten habe.

Schroeder fordert Grenzwerte für Umweltverschmutzung durch Idiotismus und eine schnelle Hardware-Nachbesserung auf politischer Ebene. Darüber hinaus sei Kabarett inzwischen die einzige Kunstform, in der sich Künstler und Publikum noch einig seien und Schroeder stellt fest: „Wir sind die Guten“, aber fragt gleichzeitig, „was heißt denn das eigentlich?“ In der Folge dreht der Gast aus Berlin die Welt auf links und hält dabei jedem den Spiegel vor: So habe er sich dabei beobachtet, wie er im heimatlichen, multikulturellen Wohnviertel zugunsten freundlicher Migranten Einheimische ausgrenze. Der Weg heraus aus dem Ausnahmezustand führe nur über jeden Einzelnen, der sich in jedem Moment die Frage stellen müsse, ob er noch gut oder schon böse sei.