Welche Priorität soll Radverkehr haben?

Von: Michael Mix

So sieht der Entwurf für die vorgesehene Radsammelanlage rund um das Toilettenhäuschen auf dem Baumplatz aus. skizze: stadt achim © -

Achim – Radfahren wird immer beliebter. Diese Art der Mobilität gewinnt zunehmend Anhänger, weil es vielen Spaß macht, sich an der frischen Luft zu bewegen und Landschaften hautnah zu erfahren, die Pedaltreterei der Gesundheit sowie dem Klima- und Umweltschutz dient. Aber beim Thema Radverkehr scheiden sich auch die Geister, wie in dieser Woche wieder in der Sitzung des Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz deutlich wurde.

SPD und Grüne sind überwiegend für einen Ausbau von diesbezüglichen Angeboten, während CDU und FDP da eher auf die Bremse treten.

Das gilt zum Beispiel für den Vorschlag der Stadtverwaltung, eine zentrale Radabstellanlage neben dem Toilettenhäuschen auf dem Baumplatz zu errichten. Aus Sicht des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung sei das der „favorisierte Standort“, sagte Ressortleiter Steffen Zorn in der Sitzung.

Die Verwaltung habe auch naheliegende Alternativen geprüft. Aber das dem Landkreis gehörende Gelände des Gymnasiums am Markt (Gamma) und die sich im Landeseigentum befindende grüne Wiese am Amtsgericht seien zumindest „nicht so schnell verfügbar“. Und der Bibliotheksplatz werde für Veranstaltungen und den Wochenmarkt benötigt, erläuterte Zorn.

Stefan Schuster, Leiter des Straßen- und Verkehrsmanagements bei der Stadt, erinnerte an das Ziel der Bundesregierung, dass Deutschland 2045 treibhausgasfrei sein müsse. Die Station für rund 110 Fahrräder, für die sechs Autoparkplätze weichen müssten, sei auch sinnvoll im Hinblick auf angedachte neue Anziehungspunkte in der Innenstadt, wie Gastronomie auf oder neben dem Baumplatz, fügte der Planer hinzu.

„Mir ist die vorgesehene Anlage zu groß“, wandte Volker Wrede (CDU) ein. Er schlug vor, zwei kleinere Stationen zu errichten. Der Landkreis sei sicherlich dafür zu gewinnen, für einen zweiten Standort Platz auf dem Gamma-Gelände einzuräumen.

Diese Chance sehe er auch, antwortete Schuster. Zur konzipierten großen Anlage gebe es jedoch keine Alternative, da Bund und Land den Löwenanteil bei der Finanzierung trügen und eine bestimmte Dimension haben wollten, „um CO2 einzusparen“.

Sven Adamietz, von den Grünen berufenes externes Mitglied im Ausschuss, pflichtete überraschend CDU-Mann Wrede bei. Er habe in den vergangenen Wochen beobachtet, dass die bestehenden Radstationen längst nicht ausgelastet seien. Die geplante Anlage an der Straße Am Marktplatz bezeichnete Adamietz als „überdimensioniert“.

Die Nutzung der Radstationen sei im Jahresverlauf unterschiedlich und hänge von verschiedenen Faktoren ab. „Bei gutem Wetter sind die Anlagen fast immer voll“, erwiderte Schuster. „Und wir wollen doch auch Anreize für die Radnutzung schaffen“, ergänzte Petra Geisler (SPD).

Pendler, die den Großteil des Wegs zur und von der Arbeit mit dem Zug zurücklegten, stellten ihr Vehikel am Bahnhof meist nicht in der Box ab, aus Zeitgründen passiere das eher „drumherum“. warf Hans Baum (FDP) ein. „Wir brauchen nicht einen geschlossenen Kasten für unsagbar viel Geld, sondern dezentrale Lösungen“, meinte Martin Puls (CDU). Fahrradbügel täten es doch auch.

Im Hinblick auf das für die Innenstadt geplante Mobilitätskonzept habe die CDU „ja schon ein flammendes Plädoyer für die Autofahrer gehalten“, stichelte Michael Schröter (Grüne). Es gehe aber doch darum, „Radfahren attraktiver zu machen und das Klima zu schützen“. Manche Leute bräuchten noch einen Schubs, um sich auf den Sattel zu schwingen, schob Schröter hinterher und betonte: „Wir haben eine Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen.“

Während die Radabstellanlage noch nicht zur Abstimmung stand, befürwortete der Ausschuss mit der knappen Mehrheit der insgesamt fünf Stimmen der SPD und der Grünen, dass die Stadt Achim Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) für Niedersachsen / Bremen wird. CDU und FDP mit ihren zusammen vier Leuten waren dagegen. Die Entscheidung in dieser Frage trifft jedoch der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 29. Juni, 19 Uhr.

Die von der SPD-Ratsgruppe beantragte Mitgliedschaft in der AGFK sei ein „hilfreiches Element für die Stadt“, begründete Werner Wippler den Vorstoß der Sozialdemokraten. Neben Informationen rund um das Thema Radverkehr, etwa zu Fördergeldtöpfen, könnte Achim damit auch als „fahrradfreundliche Stadt“ ausgezeichnet werden. „Und das wiederum lockt ja eventuell zusätzliche Touristen an“, merkte Wippler an. Die Mitgliedschaft in der AGFK koste im Übrigen lediglich 1 500 Euro pro Jahr.

Ganz anders argumentierte Isabel Gottschewsky (CDU). Die Stadt gehöre bereits vielen Verbänden an, beispielsweise dem Kommunalverbund Bremen / Niedersachsen, was alles Geld koste und auch Zeit in der Verwaltung binde. „Ich sehe den Bedarf nicht“, sagte Gottschewsky.

„Beide Seiten haben mit ihren Argumenten recht“, eröffnete Michael Schröter (Grüne) seinen Redebeitrag. Er schlug vor, die Mitgliedschaft zunächst auf ein Jahr zu beschränken und diese dann zu „überprüfen“, was die Mehrheit im Ausschuss begrüßte.