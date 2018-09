Weitläufiges Wegenetz ist angestrebt

ACHIM - Ein „möglichst weitläufiges öffentliches Wegenetz“ im Naturschutzgebiet „Sandtrockenrasen“ soll garantieren, dass dieses 58 Hektar große, Bierdener und Uphuser Flächen umfassende Binnendünenareal „weiterhin von Erholungssuchenden begangen und erlebt werden kann“.

Das hat die Achimer Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme zur neuen, dem EU-Recht angepassten Schutzgebietsverordnung formuliert. Der Verordnungsentwurf des Landkreises liegt noch bis zum 24. Oktober in Raum 324 des Rathauses öffentlich aus. Bis dahin dürfen dazu Bedenken und Anregungen geltend gemacht und an die Stadt Achim oder direkt an den Landkreis als Untere Naturschutzbehörde gerichtet werden.

In Sachen Wegenetz kommen auf die Stadt Achim neue Aufgaben zu, macht die Verwaltung deutlich. Dabei gehe es zunächst um „die Herstellung und Pflege der in der Verordnungskarte gekennzeichneten Wegeparzellen im Besitz der Stadt“.

So liege die in Nord-Süd-Richtung verlaufende, nah am Ellisee und an der Erdgasleitung vorbeiführende Wegeparzelle zwar frei, sei aber derzeit nicht zu erkennen. Der in West-Ost-Richtung verlaufende Hauptweg sei überwachsen und müsse erst noch freigestellt werden.

Das sei jedoch alles erst nach Inkrafttreten der neuen Schutzverordnung möglich. In der Zwischenzeit dürfe das Schutzgebiet nicht betreten werden.

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises habe im Übrigen signalisiert, dass das Gesamtkonzept noch durch zusätzliche schmalere Wege zu erweitern sei. Allerdings müsste dafür auch privater Grund genutzt werden. „Die Stadt Achim wird daher private Flächenangebote prüfen, die zu einem optimalen Gesamtwegenetz beitragen können“, kündigt die Verwaltung an. Es seien deshalb möglichst kurzfristig Grundstücksverhandlungen aufzunehmen,

Für die Erweiterung des Wegenetzes, rechnen Bürgermeister und Verwaltung mit Kosten von rund 20 000 Euro und 2000 Euro jährlichen Folgekosten. Realisiert werden könnten die Maßnahmen ab 2019. „Das Naturschutzgebiet dient der Naherholung und stärkt somit den Wohnstandort Achim“, heißt es am Schluss der Mitteilungsvorlage aus dem Rathaus.

Als schützenswert gilt die spezielle Tier- und Pflanzen- welt des Sandtrockenrasengebiets mit seinen Silbergrasfluren und Sandheiden sowie den Eichenwaldbeständen am Rande.

An besonders erhaltenswerten Tierarten sind in der Schutzverordnung Hautflügler, Tagfalter, Heuschrecken und deren Lebensgemeinschaften, sowie konkret „bestandsbedrohte Stechimmen aus den Gruppen der Weg-, Gold- und Grabwespen, Bienen Ameisen und Sandlaufkäfer“ aufgeführt.

Unter den Heuschreckenarten wird die hier vorkommende, stark gefährdete „Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens)“ hervorgehoben. - la