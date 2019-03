Weitere Unterstützer gern gesehen

So sieht der aktuelle Vorstand mit dem wieder gewählten Vorsitzenden Gerd Lepczynski, den Stellvertretern Emil Gitz und Margret Schirrmacher, Schriftführerin Christiane Knof-Grotevent, deren Stellvertreterin Marlene Meister sowie mit den Beisitzern Wolfgang Bremer, Elke Kuhlmann, Walter Rau, Angelika Essmann und Hildegard Rau aus. Foto: Schmidt

ACHIM – Auf ein ereignisreiches Jahr blickten die Mitglieder des Vereins Gemeinsam mit Senioren (GmS) auf ihrer Jahreshauptversammlung im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) zurück. Insgesamt wurden 6 385 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet, berichtet Vorsitzender Gerd Lepczynski vor rund 20 Mitgliedern im Clubraum.

„Dazu kommen die Bearbeitung von Anfragen, die Mitgliederverwaltung mit Schriftverkehr und Kassenführung sowie Besuche bei Mitgliedern mit Interesse für die aktive Arbeit.“

Die Arbeitsfelder seien vielfältig: So gab es Hausbesuche mit Spaziergängen, Gesprächen und Vorlesen oder auch zur handwerklichen Unterstützung. Der Vorstand habe zudem Gespräche mit Achimer Seniorenzentren zu Fragen der künftigen Zusammenarbeit geführt. Die aktiven Mitglieder haben den „rollenden Kiosk“ bereitgestellt.

Frühlings-, Sommer- und Herbstfeste in verschiedenen Seniorenresidenzen der Stadt wurden begleitet sowie Gottesdienste, Andachten oder Weihnachtsfeiern und gemeinsames Singen organisiert. Darüber hinaus seien elf Sprechstunden im Rathaus angeboten worden.

Vereinsintern habe GmS bei Grillfesten, Konzertbesuchen, Adventkaffee und zahlreichen Ausflügen den Gemeinsinn gepflegt und versucht, weitere Mitglieder für die aktive Arbeit zu begeistern. Ein Höhepunkt war neben dem Vortrag der SPD-Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth über Altersarmut eine Fahrt zum Zwischenahner Meer.

Der Verein sei finanziell gut aufgestellt und habe dank Zuwendungen Dritter konkrete Hilfe auch für einzelne ältere Menschen leisten können. freute sich Lepczynski. Er zieht insgesamt eine positive Bilanz: „Der Verein ist in Achim und umzu bekannt, durch die Präsenz der Vorstandsmitglieder auch gut vernetzt und leistet dank Unterstützung der fördernden Mitglieder und hervorragende Arbeit der Aktiven einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität für ältere Menschen in der Stadt. Darauf können wir alle stolz sein.“

Die Entwicklung der Mitgliederzahl sei nicht ganz so positiv, aber erfreulicherweise gebe es auch regelmäßig Neuaufnahmen. Allerdings bereite ihm die demografische Situation insgesamt Sorge, erklärte Gerd Lepczynski. Um die erfolgreiche Arbeit fortführen zu können, brauche der Verein nämlich dringend Unterstützung durch jüngere Mitglieder.

Nach der Entlastung des Vorstandes wurden bei den anstehenden Wahlen die Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt beziehungsweise Margret Schirrmacher zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden und Hildegard Rau zur Beisitzerin neu gewählt. In Zukunft möchten sich die Mitglieder unter anderem wieder im regionalen Sender Radio Weser.TV präsentieren. Auch ein Vortrag steht fest: Am 23. April geht es im Kasch-Clubraum ab 16 Uhr um das Thema Geriatrie. sch