Weinbar, Restaurant und Café am Kreisel

2025 soll der Neubau mit Gastronomie im Erdgeschoss fertig sein. visualisierung: Transport Overseas Group © -

Achim – Die in Achim immer mal wieder brodelnde Gerüchteküche, wonach der geplante Neubau auf der Grünbrache am Gieschen-Kreisel aus Kosten- oder anderen Gründen doch nicht zustandekommt, kann schließen. Am Freitag, 22. September, erfolgt dort der Spatenstich für ein großes Büro- und Gastronomiegebäude. Das teilte Investor Tim Oltmann, zugleich Geschäftsführer der Transport Overseas Group, die ihren Firmensitz von Bremen nach Achim verlegen wird, am Dienstag mit.

„Wir haben am Montag die Baugenehmigung vom Landkreis erhalten“, informierte der Unternehmer auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Antrag für das Vorhaben am Eingangstor der Achimer Innenstadt sei zwar schon vor elf Monaten eingereicht worden, „aber immerhin hat die Bearbeitungszeit weniger als ein Jahr gedauert“.

Die Baubehörde in Verden habe zwischenzeitlich unter personellen Engpässen gelitten, erläuterte Oltmann. „Wir mussten aber auch noch ein paar Sachen nachreichen.“ So sei das Brandschutzkonzept überarbeitet worden. „Und wir mussten auch noch ein paar Bodenproben entnehmen lassen, um zu prüfen, ob es Verunreinigungen auf dem ehemaligen Scherf-Gelände gibt.“ Zum Glück seien dabei keine Altlasten entdeckt worden.

Das Projekt sei dadurch drei Monate in Verzug. „Wir hätten den Rohbau gerne schon Ende des Jahres fertig gehabt“, sagte Oltmann.

Denn man wisse ja nie, wie der Winter werde, ob die Bauarbeiten aufgrund von Kälte, Schnee und Eis womöglich längere Zeit ruhen müssen. „Wir planen jetzt die Fertigstellung des Objekts für das erste Quartal 2025 und hoffen, dann im April einziehen zu können.“

Die von Tim Oltmann geleitete Schiffsmaklerei wird nach seinen Worten wie vorgesehen das zweite Ober- und das Staffelgeschoss des Gebäudes belegen. Der erste Stock biete Platz für Coworking-Space, also für anmietbare einzelne Büros.

Nur einen Steinwurf von der Fußgängerzone entfernt und nahe des Achimer Bahnhofs, soll an der zentralen Stelle der Stadt aber nicht zuletzt eine neue Adresse für Freunde guten Essens und Trinkens entstehen. „Im Erdgeschoss wollen wir eine Weinbar, in der es auch Cocktails gibt, und ein Restaurant mit internationalen Speisen eröffnen“, erklärte Oltmann.

Die Küche sei gegenüber dem ursprünglichen Konzept für ein reines Weinlokal am Schnittpunkt der Obernstraße / Am Schmiedeberg dazugekommen. „Wir werden das Bar-Restaurant auch selbst betreiben“, verriet der umtriebige Geschäftsmann, der als Inhaber der TO Event- und Gastronomiegesellschaft bereits mit den „Stahlburschen“ in Achim, Am Rathauspark 15, im Foodsektor vertreten ist und dabei auf hochwertige Produkte setzt.

Die Wiese zwischen dem Kreisel und den Wohnbauten dahinter verschwindet bald. © mix

Aber auch Kaffee, Kuchen und mehr sollen neben dem Bar-Restaurant locken. Einen geeigneten Betreiber für das geplante Café samt Bäckereifiliale suche er noch, sagte Oltmann. Denn dieser solle dort ein „modernes Konzept“ umsetzen und auch Mittagstisch anbieten. Der Investor ist optimistisch, auch in dieser Frage bald Vollzug melden zu können: „Zwei Kandidaten sind jetzt noch in der engeren Auswahl.“

Tim Oltmann, der in Achim zu Hause ist, will mit dem Projekt auch die Stadt voranbringen. „Die Ecke an der Fußgängerzone und am Kreisel soll belebt werden.“

Der Neubau auf der grünen Wiese, auf der einst die Kreissparkasse ihre neue Achimer Geschäftsstelle errichten wollte, wird ihm zufolge von der mit zum Konzept gehörenden Tiefgarage und dem Keller bis zum Dachgeschoss eine Bruttofläche von 4 500 Quadratmetern haben. 800 Quadratmeter davon seien für Gastronomie reserviert.

„Ich bin happy, dass wir nach zweieinhalb Jahren Planungsphase das Projekt durchziehen können“, betonte Oltmann. Er hoffe, dass andere Investoren in der City ihm „zeitnah“ nacheiferten, fügte er hinzu. „Dass man endlich Ergebnisse in der Innenstadt sieht.“