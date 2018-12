Weihnachtsmarktzauber hat begonnen und bleibt zehn Tage

Achim - „Ich glaube, wir haben hier wieder einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt hingezaubert“, begrüßte Marko Thönsing zur Eröffnung am schon dunklen Nachmittag die ansehnliche Besucherschar in der stimmungsvoll beleuchteten Budenstadt auf dem Bibliotheksplatz.

Als Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) wünschte er allen, die an den zehn Weihnachtsmarkttagen vorbeischauen, eine schöne Zeit mit Treffen unter Freunden und netten Gesprächen an Ständen mit Getränken, Bratwurst, Crepes und anderen Angeboten. Thönsings designierter junger Nachfolger Ingo Freitag (links) schloss sich dem an und dankte insbesondere allen Sponsoren, ohne die der Markt in dieser Form und Größe nicht möglich gewesen wäre. Er wies dann auf die besonderen, attraktiven Programmpunkte an den Tagen bis zum 23. Dezember hin.

So ist ein Helene-Fischer-Double auf der Bühne zu erleben, die Winkelfechter des TSV Uesen führen historischen Kampfsport vor, es gibt eine Feuershow, die Lauenburger Puppenbühne gastiert an drei Nachmittagen, und für weitere musikalische Leckerbissen sorgen der Shantychor Oyten, die Achimer Turmbläser auf der Rathausempore und Sängerin Mayura Datta mit Evergreens vor der „Alten Feuerwache“. Einzelheiten des Programms sind auch unter www.achimer-weihnachtsmarkt.de zu finden. Schnee gehört eigentlich mit zu jedem Weihnachtsmarkt. Das gelang in Achim sogar auf Kommando: „Let it snow“. Es entwickelte sich prompt ein wahrer Flocken-Wirbel, der zwar begrenzt war, aber doch viel Begeisterung auslöste.